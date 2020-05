Los centros de salud de Paderne de Allariz y O Pereiro se terminarán en verano

0

12/05/2020 15:16 h

La Xunta de Galicia retomaba las obras de construcción de los centros de salud de O Pereiro de Aguiar y Paderne de Allariz hace varias semanas, tras poder volver a la actividad las empresas constructoras tras el parón inicial del decreto de alarma. Las previsiones que se manejan desde el Ejecutivo gallego pasan por tener finalizadas las obras durante este próximo verano. Así se anunció este lunes tras las videoconferencias que la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, «mantivo cos responsables das obras dos centros de saúde de Paderne de Allariz e do Pereiro de Aguiar para supervisar o seu avance e as medidas de protección polo covid-19». Según se indicó desde la Xunta, en el caso del proyecto del Centro de Saúde de Paderne de Allariz ya está ejecutada la estructura y están muy avanzados los trabajos de albañilería, pavimentación y alicatados, siendo el grado de ejecución del 80 %. En O Pereiro de Aguiar «xa está rematada a envolvente exterior e a cuberta e tamén se avanzou no interior, restando traballos de pintura, iluminación, mobiliario ou sinalización. Tamén está pendente de executar a urbanización exterior». Se ha realizado el 85 % del proyecto. En conjunto, la inversión en los dos centros es de más de 1,7 millones de euros.