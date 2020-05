El Gobierno busca alternativas al estado de alarma, pero solo tras la desescalada

0

Susana Luaña

Redacción / La Voz 10/05/2020 21:07 h

Ya hace días que Alberto Núñez Feijoo se manifestó en contra de la sucesiva ampliación del estado de alarma, y este domingo, en la conferencia de presidentes, se lo repitió a Pedro Sánchez. Según el mandatario autonómico, el presidente del Gobierno dijo que su equipo trabajaba ya en otro mecanismo que permita, sin echar mano de esa excepción, mantener las medidas de seguridad a las que obliga la pandemia, pero Feijoo dejó entrever que el Ejecutivo central no piensa ponerlas en práctica antes de que finalicen las fases de la desescalada; es decir, hasta finales de junio. Fue una de las cuestiones que se abordaron en la conferencia. Otras, de interés también para Galicia, las dio a conocer el presidente autonómico tras el encuentro.

Centros de día

No abrirán, de momento. Feijoo dijo a Sánchez que, de momento, en Galicia no abrirán los centros de día de mayores ni discapacitados, porque, a su entender, no hay garantías de que puedan ser atendidos con todos los requisitos que estos colectivos vulnerables exigen. «Necesitan dunha estratexia de apertura e circuítos para o persoal e os usuarios máis seguros. Trasladeillo ao presidente e entendeuno». El comité clínico que asesora a la Xunta se reunirá hoy y, entre otras cuestiones, abordará la elaboración de un protocolo para esa apertura.

fase 2

Saber los requisitos. «Enterámonos pola televisión de que Galicia pasaba á fase 1», se quejó Feijoo. Tras anunciar que en quince días solicitará el pase a la fase 2, pidió que se den a conocer ya los criterios que se exigen para esa promoción. A su entender, no tiene sentido que los sectores afectados se enteren horas antes las condiciones. «Non se poden cambiar as normas cada día nin utilizar de forma frívola o BOE».

libre movimiento

Discriminación. Feijoo volvió a pedir la libre circulación por Galicia, y llamó la atención sobre el hecho de que en el País Vasco se permita ir a otras provincias, aunque puntualizó que allí los movimientos autorizados son entre concellos limítrofes. «A ver se non hai que esperar outros quince días para sabelo», deseó.

Comercios

Que puedan abrir los grandes. Feijoo pidió a Sánchez que el Gobierno autorice la reapertura de los comercios de más de 400 metros cuadrados, aunque reduciendo a esos límites su actividad. Entiende el presidente de la Xunta que sería discriminatorio y que, además, con la apertura de sectores como el agrario o el automovilístico, no tiene sentido que no puedan hacerlo los establecimientos que les dotan de suministros y recambios.

ayudas a las comunidades

Revisar el criterio de reparto. El reparto de 16.000 millones de euros que se van a distribuir entre las comunidades autónomas se iba a hacer bajo un criterio que solo tenía en cuenta el 28 % de la población asistida, ya que contabilizaba la ingresada en hospitales y no las personas que fueron atendidas en sus domicilios o en las residencias integradas. Galicia saldría perjudicada, por lo que Feijoo protestó. Pero no fue el único que se quejó del reparto, por lo que Sánchez se comprometió a revisarlo. En breve, las comunidades autónomas lo discutirán con las ministras de Economía y Hacienda.

ingreso mínimo vital

Que no se solape con la Risga. La renta mínima dependerá del Ministerio de la Seguridad Social, por lo que podría solaparse con ayudas autonómicas como la Risga. Feijoo propuso una sola ayuda, que podría ser mayor que la actual renta básica autonómica, pero que se distribuiría con criterios homogéneos.

Feijoo: «Nunca houbo tantas camas de uci e hospitalarias baldeiras»

El presidente de la Xunta instó al Gobierno central a dar a conocer los criterios para el pase a la fase 2 de la desescalada, a la que Galicia aspira. «Non sabemos se podemos pasar porque non sabemos que se nos vai pedir», dijo tras la conferencia de presidentes. Pero el mandatario gallego cree que la comunidad, al menos en recursos sanitarios, está en condiciones para solicitarlo, y puso como ejemplo la baja ocupación actual de camas, con el 63 % de ellas vacías en las ucis y un 49 % en los hospitales. Dijo que se debía a que en los momentos críticos de la pandemia había bajado mucho la demanda y a que el propio Sergas había reprogramado consultas e intervenciones quirúrgicas que ahora se van a retomar.

Feijoo reconoció que los expertos epidemiológicos tienen muchas esperanzas puestas en el sistema de pruebas por grupos que se está ensayando en Vigo y que sería muy eficaz para detectar positivos en los puestos de trabajo.

La Xunta, a favor de abrir fronteras con Portugal y entre países de bajo riesgo

Desde que empezó la pandemia, el único paso fronterizo entre Galicia y Portugal abierto, y con restricciones, es el de Tui, con todos los inconvenientes que esa medida acarrea para vecinos y trabajadores acostumbrados a cruzar la raia. El primer ministro portugués, António Costa, se mostró a favor de reabrir las fronteras con España a partir del 1 de junio, pero para una decisión así, tiene que contar con el visto bueno del Gobierno español. Núñez Feijoo se hizo eco de esta demanda en la conferencia de presidentes, en la que planteó esa posibilidad. El mandatario gallego se refirió al caso de las fronteras cuando expresó su disconformidad con que no se permita la libre circulación en toda Galicia pese a presentar una situación epidemiológica homogénea. Feijoo se mostró también a favor de la apertura de fronteras dentro de la UE entre países de bajo riesgo, y dijo que, en ese sentido, «Portugal vai máis rápido».