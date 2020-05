Feijoo pedirá el pase a la fase 2 en quince días: «Nunca en Galicia houbo tantas camas hospitalarias baldeiras»

0

La Voz de Galicia

Santiago / La Voz 10/05/2020

Alberto Núñez Feijoo, en la conferencia de presidentes que se celebra todos los domingos desde el brote de la pandemia, le adelantó a Pedro Sánchez que Galicia pedirá dentro de quince días el pase a la fase 2, pero le pidió saber de antemano los criterios que se van a exigir para ese pase de fase en la desescalada. A entender del presidente de la Xunta, no tiene sentido que los sectores afectados se enteren unas horas antes. «Non se poden cambiar as normas cada día nin utilizar de forma frívola o BOE», indicó Feijoo en la rueda de prensa posterior a la reunión de los presidentes autonómicos con Pedro Sánchez. El presidente gallego justificó la petición de cambio de fase en que Galicia se encuentra en predisposición de hacer frente a sus necesidades sanitarias, ya que ahora mismo hay un 63 % de camas de uci vacías y un 49 % de camas en hospitales. «Nunca tivemos tantas camas hospitalarias baldeiras nin tanta dispoñibilidade», dijo.

Ante las críticas por las sucesivas ampliaciones de los estados de alarma, Feijoo dijo que Sánchez les había avanzado que el Gobierno ya estaba estudiando otras opciones, pero que no las pondrá en marcha hasta junio; es decir, que el Gobierno central seguirá pidiendo las ampliaciones del estado de alarma hasta que finalice la desescalada. Feijoo es más partidario de habilitar una ley sanitaria que permita tomar las medidas de prevención de la pandemia, incluyendo las restricciones de movilidad.

El presidente gallego discrepó una vez más del criterio provincial para la desescalada y de que no se permita la movilidad en todo el territorio gallego. «Se hai países na UE que poderían comunicarse entre si sempre que estean na mesma situación epidemiolóxica, por que non se pode facer entre as provincias galegas», se preguntó Feijoo, quien también se interesó sobre la posibilidad de abrir fronteras con Portugal, teniendo en cuenta que el país vecino va por delante en esa cuestión.

Sobre esas preguntas, de momento, no hay respuesta. Sánchez, en cambio, sí se mostró de acuerdo en revisar la orden que impide de momento la pesca o la caza deportiva, así como las batidas de jabalí. Son cuestiones que la Xunta ya había autorizado, al entender que formaban parte de las actividades deportivas permitidas, «e agora non tería sentido un retroceso». Sin embargo, no obtuvo de momento respuesta en otra cuestión que planteó Feijoo, que pidió la reapertura de los comercios de más de 400 metros cuadrados, aunque reduciendo a esos límites su actividad. Entiende el presidente de la Xunta que sería discriminatorio y que, además, con la apertura de las actividades en el campo, los mercados al aire libro o sectores como los talleres automovilísticos, no tiene mucho sentido que no puedan hacerlo los establecimientos que los dotan de material de suministro y recambios.

La otra cuestión que suscitó críticas de muchos presidentes y que el Gobierno se comprometió a estudiar es de índole económica. El reparto de 16.000 millones que se van a distribuir entre las comunidades autónomas para hacer frente al coronavirus atenderá a un criterio que no es compartido por el mandatario gallego. Al parecer, el valor de la población protegida se rebaja a un 28 % y no se tienen en cuenta ni las personas que fueron atendidas en sus domicilios ni las de las residencias integradas, lo que a Galicia perjudicaría porque restaría todo ese esfuerzo que la comunidad activó en los momentos duros de la crisis. Pedro Sánchez se comprometió a estudiar la cuestión y, en los próximos días, las comunidades autónomas lo discutirán con las ministras de Economía y Hacienda.

Feijoo también le dijo a Sánchez que, de momento, en Galicia no abrirían ni los centros de día de mayores ni los de discapacitados, porque a su entender, no hay garantías de que puedan ser atendidos con todos los requisitos que estos colectivos vulnerables exigen. «Necesitan dunha estratexia de apertura e circuítos para o persoal e os usuarios máis seguros. Trasladeillo ao presidente e entendeuno». El comité clínico que asesora a la Xunta se reunirá mañana y, entre las cuestiones que abordará, figura la elaboración de un protocolo para esa apertura.