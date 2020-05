Más de 65.000 ciudadanos suscriben una iniciativa que pide el aplauso para Fernando Simón

0

La Voz de Galicia M. G. Reigosa

10/05/2020 12:07 h

El pasado 27 de abril un grupo de seis catedráticos de la Universitat de Valencia y uno de la Jaume I de Castellón firmaron un escrito que enseguida empezó a coger vuelo en las redes sociales y, sobre todo, en la plataforma Change Org. «Cada día, cuando salimos a aplaudir a los balcones (a las ocho de la tarde), uno de los destinatarios más singulares de nuestro reconocimiento es el profesor doctor Fernando Simón Soria», subrayaban en el referido texto. Y hacían un llamamiento para sumar apoyos a esta iniciativa.

Han pasado apenas dos semanas y este domingo arrancó con casi 66.000 ciudadanos que respaldan con su rúbrica la petición canalizada a través de Change Org y centrada en el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Los promotores hacen constar en su causa que «es un científico de talla internacional, que está compareciendo ante todos para dar cuenta y razón de la evolución de la pandemia que afecta al país». Subrayan que lo avala «un currículo docente impresionante», que no le impide ser objeto de críticas no exentas de «terribles calificativos», y que a pesar de ello «da la cara día tras día y acepta estoicamente las barbaridades que le dedican aquellos que no tienen otro interés que sembrar odio, desconfianza y miedo entre una ciudadanía particularmente vulnerable a los momentos en que vivimos».

Califican a Fernando Simón como «una persona admirable», y añaden: «Con aciertos y errores, porque solo se puede equivocar quien toma decisiones en momentos de tanta incertidumbre, pero siempre con respeto por todos y con la bonhomía que le caracteriza».