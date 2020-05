0

La Voz de Galicia Juan Gestal

10/05/2020 00:06 h

odos estamos deseosos de reunirnos con familiares y amigos. Tenemos prisa, pero debemos ser conscientes de que la pandemia no ha terminado, ni mucho menos. En realidad, tenemos más casos que cuando nos encerramos: El 14 de marzo había 115; 43 de ellos nuevos, y ayer eran 2.727 activos y 161 nuevos. La enfermedad aún no está controlada, por eso debemos ser muy prudentes y tener paciencia. La sabiduría popular recomienda vestirse despacio cuando se tiene prisa y eso es lo que hay que hacer para no retroceder y que se produzcan nuevos brotes. Lograrlo depende de todos nosotros y de nuestras autoridades sanitarias. Por nuestra parte, comportándonos con mucha prudencia, utilizando mascarilla cuando salgamos de casa, haciendo frecuente higiene de manos y, sobre todo, manteniendo siempre la distancia de seguridad, pues el 44 % de los contagios tienen lugar en la fase asintomática y todos podemos ser portadores asintomáticos. Nuestras autoridades sanitarias deben, cuanto antes, poner en marcha la detección rápida y aislamiento de pacientes con síntomas de infección respiratoria aguda, por leves que sean; la búsqueda exhaustiva, mediante rastreadores de todos sus contactos y la detección de portadores asintomáticos en los colectivos más expuestos, como personal sanitario y otros servicios esenciales, para lo que ayudará realizar pooling de PCR que permitirán multiplicar por 20 la capacidad de realizar test. Cuando la curva de asintomáticos detectados comience a descender, nos indicará que tenemos bajo control la fuente de infección y que podemos evitar un nuevo brote. En nuestras manos está.