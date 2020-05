Cambados celebrará o Día das Letras Galegas coa ofrenda floral e un concurso de poesía

0

La Voz de Galicia La Voz

Cambados 09/05/2020 14:00 h

Finalmente haberá actos pola festividade do Día das Letras Galegas en Cambados o vindeiro domingo 17 de maio. Terá lugar a tradicional ofrenda floral no monumento a Ramón Cabanillas e unha lectura de poemas do escritor homenaxeado este ano, Ricardo Carvalho Calero.

Ademais, a Concellería de Cultura convocou un concurso de poemas curtos, de 16 a 32 versos, con tres categorías: infantil, xuvenil e adulta. A temática dos poemas debe ser a lingua e a literatura galega. O prazo para a súa presentación xa está aberto e remata o mesmo domingo 17 de maio. Haberá dous premios por cada categoría. Os poemas teñen que ser enviados ao enderezo biblioteca@cambados.es. O xurado do concurso de poesía estará formado polos escritores cambadeses Ramón Caride Ogando e Domingo Tabuyo Romero, quen tamén estarán na ofrenda floral e na lectura de poemas de Carvalho Calero, xunto coa neta de Ramón Cabanillas, Pitusa Cabanillas, Isabel González Avión, Maribel Iglesias Baldonedo, Manuel Núñez Pérez e Emilio Xosé Ínsua López, quen realizará unha breve disertación sobre a biografía e bibliografía do autor homenaxeado este ano.

O acto no paseo da Calzada comezará ás 12 do mediodía e rematará arredor das 13 horas, e estará amenizado con música tradicional galega.

A Concellería de Cultura de Cambados tiña programados unha serie de actos para celebrar As Letras Galegas deste ano, entre os que se incluían unha conferencia no salón de actos de ExpoSalnés sobre Ricardo Carvalho Calero a cargo do escritor e investigador Emilio Xosé Ínsua López, un concerto musical no auditorio da Xuventude e a tradicional exposición de carteis sobre a persoa homenaxeada na Calzada, elaborados polos nenos e nenas dos colexios cambadeses, pero o estado de alarma obriga a «adaptarse a esta situación facendo unha nova programación, máis sinxela, para non deixar de celebrar este ano o Día das Letras Galegas», segundo indica o concelleiro de Cultura, Tino Cordal.