Los centros de salud reabren el lunes con limitación de aforo y potenciación de la atención telefónica y domiciliaria

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. G. Reigosa

09/05/2020 13:44 h

Después del parón llega el momento de volver a prender motores. A partir de este lunes la atención primaria empezará a recuperar el pulso y, a fin de apuntalar detalles, el director xeral de Asistencia Sanitaria, Jorge Aboal, analizó con los profesionales del área el Plan de Reactivación elaborado en colaboración con los colegios profesionales, sociedades científicas y asociaciones del área de la sanidad.

Como ya había anticipado el presidente, Núñez Feijoo, tras el Consello de la Xunta del jueves, una de las principales medidas será el desdoblamiento de los centros de salud en dos zonas, una para los pacientes con covid-19 y otra para los aquejados por otras patologías, en aquellos casos en los que sea posible tal diferenciación. De lo contrario, «valoraríase a posibilidade de atender comarcalmente» a los afectados por el coronavirus, según establece el plan.

Mientras dure la epidemia, el acceso a los centros sanitarios y su aforo se verán limitados, al tiempo que se potenciará la prestación telefónica y domiciliaria. Las citas a los pacientes que requieran atención presencial se espaciarán más, para evitar aglomeraciones.

El plan que se pondrá en marcha a partir de este lunes será flexible, para poder adaptarse a los diferentes escenarios que puedan ir presentándose.

No obstante, en cada centro habrá un responsable de gestión del coronavirus y, en los que sea factible, también un médico y una enfermera. Ante cualquier sospecha, los doctores de familia podrán solicitar la realización de pruebas PCR.

Otro de los aspectos contemplados es la recuperación de consultas y actividades que estaban programadas antes del decreto del estado de alarma y que se tuvieron que suspender. Corresponderá a cada centro de atención primaria marcar las pautas de ese proceso, teniendo en cuenta los criterios de dar prioridad a los pacientes más vulnerables y a aquellos casos que tengan pendientes varias citas.

En cuanto a las medidas relacionadas con especialidades sanitarias, el plan hace mención a la siguientes: «A atención pediátrica, que manterá un circuíto diferenciado; a atención obstétrica, cuxas consultas prenatais e puerperais realizaranse preferiblemente de xeito telefónico; as unidades de saúde bucodental, que retomarán progresivamente as actividades programadas con equipos de protección individual integrais; as unidades de fisioterapia, que recuperaran a súa actividade seguindo criterios de prioridade patolóxica e menor risco de contaxio; a atención farmacéutica, que mesturará a atención telefónica e presencial procurando evitar desprazamentos innecesarios aos centros sanitarios; e as unidades de atención de traballo social sanitario, que se centrarán na detección proactiva de pacientes en situación de risco e exclusión social».

Entre los objetivos del Plan de Reactivación Asistencial figuran la detección precoz de nuevos casos en atención primaria y activar un protocolo para tratar de localizar lo antes posible a los contactos más cercanos con nuevos contagiados, a fin de que se sometan a un aislamiento domiciliario de catorce días si fuese necesaria esta medida.