Última hora de la pandemia en el mundo: científicos japoneses confirman un anticuerpo que puede suprimir el coronavirus

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Redacción

La Voz 08/05/2020 10:30 h

Mientras científicos e investigadores de todo el mundo se afanan en encontrar una vacuna o un tratamiento para el SARS-CoV-2, las cifras de infectados siguen al alza. Los últimos datos actualizados por la Universidad Johns Hopkins hablan de 3.847.102 casos confirmados y 269.598 fallecidos en todo el mundo. La cifra de recuperados avanza hasta los 1.285.965. Tras sumar otros 2.448 decesos en las últimas 24 horas, Estados Unidos rompe la barrear de las 75.000 víctimas.

Los diez países con más casos.

Estados Unidos: 1.256.972 contagiados y 75.670 fallecidos España: 256.855 contagiados y 26.070 fallecidos Italia: 215.858 contagiados y 29.958 fallecidos Reino Unido: 207.977 contagiados y 30.689 fallecidos Rusia: 177.160 contagiados y 1.625 fallecidos Francia: 174.224 contagiados y 25.990 fallecidos Alemania: 169.430 contagiados y 7.392 fallecidos Brasil: 135.773 contagiados y 9.190 fallecidos Turquía: 133.721 contagiados y 3.641 fallecidos Irán: 103.135 contagiados y 6.486 fallecidos

La actualidad de esta jornada viene marcada por el desarrollo por parte de científicos de la Universidad japonesa de Kitasato de un anticuerpo capaz de suprimir el coronavirus. En el otro extremo del Pacífico, Trump ha dado negativo por coronavirus, después de que uno de sus asistentes resultase contagiado. En Canadá un estudio ha echado por tierra la teoría de que el calor vaya a detener la propagación del virus. El líder norcoreano, Kim Jong-Un, ha enviado un mensaje al presidente chino felicitándolo por su gestión de la crisis.

Japón desarrolla un anticuerpo que puede suprimir el coronavirus

Un grupo de investigadores de Japón ha tenido éxito en confirmar el desarrollo de un anticuerpo que puede evitar nuevas infecciones del coronavirus, según informaron hoy medios locales. El equipo trabaja en la Universidad de Kitasato, en Tokio, en colaboración con la firma Kao y la firma emergente Epsilon Molecular Engineering.

«Se tienen esperanzas de que los resultados de esta investigación puedan derivar en el desarrollo de agentes terapéuticos y de diagnóstico frente a las infecciones del nuevo coronavirus», dice la introducción del estudio, recogido por Efe. La investigación ha desarrollado artificialmente un anticuerpo de dominio simple conocido por sus siglas en inglés VHH que puede actuar contra el SARS-CoV-2.

«Se ha confirmado que la infección del nuevo coronavirus en las células quedó suprimida cuando se agregó este anticuerpo», dice el estudio en sus conclusiones. «Por ello -agrega- el anticuerpo VHH no sólo puede unirse al nuevo coronavirus, sino que también tiene la capacidad de suprimir la infección».

La Universidad de Kitasato es una de las más prestigiosas en el campo de la investigación en Japón, y cuenta, entre otros científicos, con el nobel de Medicina de 2015 Satoshi Omura. Por su parte, la firma Kao lleva 130 años de historia trabajando en áreas de la salud y la cosmética.

Trump da negativo por coronavirus tras confirmarse el positivo de uno de sus asistentes

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó exámenes diarios en la Casa Blanca después de que se conociese el contagio de uno de sus asistentes personales, a la vez que instó a una revisión de las directrices federales con diferencias para zonas rurales y urbanas de cara a la reapertura de la actividad en medio de la pandemia del coronavirus.

«He tenido muy poco contacto con esta persona (...) Acabo de tener un examen, como ya habrán oído, de hecho hice uno ayer y otro hoy, y fue negativo», explicó Trump en declaraciones a los periodistas durante su reunión con el gobernador de Texas, Greg Abbott, recoge Efe. No se trata del primer caso en la residencia oficial ya que en marzo uno de los asesores del vicepresidente Pence dio positivo por covid-19.

Preocupado por la gravedad del impacto económico, Trump ha insistido en la necesidad de retomar la actividad lo antes posible y ha chocado en más de una ocasión con los expertos médicos que recomiendan actuar con mayor prudencia ante la magnitud de la crisis de salud pública. Este jueves se conocieron los datos de las solicitudes de subsidios de desempleo, y en las últimas semanas más de 33 millones de personas se han apuntado al paro en Estados Unidos.

Kim Jong Un felicita a China mediante un «mensaje verbal» por su gestión de la pandemia

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha enviado este viernes un «mensaje verbal» al presidente chino, Xi Jinping, para felicitarle por la gestión de la pandemia del coronavirus en China. Así lo ha trasladado la agencia de noticias norcoreana, KCNA, que ha especificado que Kim también ha agradecido a Xi el manejo del covid-19, «apreciando enormemente que aproveche la victoria en la guerra contra la epidemia sin precedentes y el control estratégico y táctico de toda la situación mientras lidera el Partido Comunista chino y al pueblo». Dijo que sentía el éxito como si fuese suyo.

El mensaje del líder norcoreano llega después de que reapareciera el pasado sábado para participar en un acto público tras 20 días de ausencia que habían desatado especulaciones sobre un posible empeoramiento de su estado de salud, recoge Europa Press.

El Ejército de Estados Unidos aseguró estar «prácticamente seguro» de que Corea del Norte ha ocultado al mundo la epidemia de coronavirus en el país y constató que los militares norcoreanos han reanudado las maniobras después de un mes de cuarentena, después de que las autoridades norcoreanas no hayan confirmado ningún caso de covid-19.

China, favorable a otra posible misión de la OMS para investigar el origen de la pandemia

China se ha mostrado favorable a la posibilidad de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) envíe una misión al país para esclarecer el origen del coronavirus. «China está de acuerdo en concluir el origen del virus en un momento adecuado», ha señalado la portavoz del Ministerio de Exteriores Chino, Hua Chunying

De forma paralela, Chunying ha criticado las aseveraciones realizadas por la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ha acusado al país norteamericano de realizar «comentarios falsos y poco sinceros», según ha informado el diario 'South China Morning Post'. «China se opone a naciones como Estados Unidos que politizan el problema con respecto al origen del virus y presionan por una investigación internacional con la presunción de culpa», recoge Europa Press.

La Administración estadounidense y países como Australia insisten en abrir una investigación independiente sobre el origen del virus. El Ministerio de Exteriores del gigante asiático, por su parte, ha manifestado que existen «muchos informes» que sugieren que hubo casos de coronavirus en Estados Unidos y Francia a finales de 2019, lo que supondría que el origen del virus es «diverso».

Un estudio canadiense confirma que el clima no afecta a la transmisión del covid-19

La teoría de que la transmisión del covid-19 remitirá o desaparecerá con la llegada de las altas temperaturas ha sido desmentida por un estudio canadiense que reafirma que lo único demostrado es que medidas como el distanciamiento físico sí funcionan.

Peter Jüni, profesor de epidemiología y medicina de la Universidad de Toronto y principal autor del estudio, ha presenado junto a su equipo un estudio que aparece publicado hoy en la revista Canadian Medical Association Journal (CMAJ), que sostiene que la realidad es que tras estudiar lo sucedido en 144 regiones del mundo que sumaban más de 375.000 casos de covid-19 hasta el 27 de marzo, los datos avalan que las altas temperaturas no afectan a la transmisión y propagación de la enfermedad.

En una entrevista con Efe, Jüni explicó que no es cierta la idea de que el covid-19 se comportará como la gripe o los resfriados tradicionales, que desaparecen en gran medida en los meses más cálidos. En su estudio, analizaron los datos de países con temperaturas medias de 31,2 grados centígrados (Burkina Faso) y áreas de Canadá con medias de -10,3 grados. Esas diferencias no tuvieron efectos en la transmisión de la enfermedad.

«El coronavirus no necesita condiciones favorables. Desgraciadamente tenemos mucha confianza en que nuestros resultados son ciertos: la temperatura o el clima no tendrán ningún efecto», dijo. «Quizás la humedad hará algo, pero muy pequeño y no bastará para ralentizar la epidemia durante el verano. No va a pasar», añadió.