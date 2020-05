Tomé asegura que las residencias de la Diputación están sin contagiados porque se adelantaron al confinamiento

0

Lugo 09/05/2020 10:08 h

El presidente de la Diputación, José Tomé, se reunió con las directoras de las cuatro residencias de mayores del organismo provincial: A Fonsagrada, Pol, Trabada y Ribadeo. Se trataba del comité de seguimiento de las residencias de la Diputación para evaluar su gestión durante la crisis del covid-19. El presidente reconoció <o gran traballo desenvolvido polo equipo de profesionais que atende as residencias, todas libres do virus a día de hoxe. Destacou a implantación de rigorosas medidas de prevención antes da declaración do estado de alarma e mesmo por riba dos protocolos establecidos polas autoridades sanitarias.

En el comité también se analizó como será la salida de la crisis en estos centros porque <os usuarios das residencias seguen en confinamento total e prevese que sexan dos últimos colectivos en poder saír e recibir visitas de familiares e amigos dada a súa gran vulnerabilidade>, dijeron desde la Diputación. El presidente explicó que "se están elaborando protocolos para cando se retomen as visitas de familiares e os usuarios poidan saír a pasear".

Desde la Diputación explicaron que las residencias recibieron cinco envías de material sanitario dedicado a la prevención del covid y también recordaron que ofrecieron cinco plazas de su residencia de A Fonsagrada para que la Xunta pueda usarlas con pacientes de una residencia privada de A Fonsagrada que fue intervenida por mala praxis, aunque por ahora la Xunta no contestó a la oferta, cijeron desde la Diputación.