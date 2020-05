En los concellos rurales ya no hay franjas horarias, ¿y qué?

0

La Voz de Galicia María Guntín

Lugo / La Voz 08/05/2020 17:40 h

Algunos pueblos de la provincia de Lugo están prácticamente vacíos, pero no por el confinamiento. Es más, están recuperando su ritmo diario habitual. Las pocas personas que se ven en lugares como Friol, Outeiro de Rei o Castro Ribeiras de Lea hacen sus recados diarios. Acuden a ferreterías, floristerías o tiendas de alimentación. La vida vuelve a sus rutinas aunque, en las zonas más rurales, la pandemia ha sido más llevadera que en las urbes. Huertos, flores y pequeños caminos han aportado mucha libertad. En tiempos de coronavirus, un trozo de tierra vale más que un piso en el centro de la ciudad. Quizá nunca se ha valorado tanto la forma de vida que hay en las aldeas y, aún así, estamos lejos de entender cuál es el valor real de todo el rural.

Outeiro dice adiós a las franjas horarias

En Outeiro los vecinos ya pueden decir adiós a las franjas horarias. El ayuntamiento tiene poco más de 5.000 habitantes y hasta ahora, seguía las mismas normas de ciudades como Lugo. A las puertas del Claudio, que es el único supermercado del pueblo, Mari Carmen Núñez explica que ya estaba al tanto de estas novedades. "Eu polo momento vou seguir ca miña vida, que cambiou moito, porque agora non podemos relacionarnos cos veciños e cada un vai ao seu", cuenta esta mujer, residente en Robra. "Antes iamos de casa en casa", añade.

Luisa Silvarrey, también de Robra, sale del Claudio a media mañana de este viernes. "En casa somos tres y nos lo hemos tomado muy en serio. Por el momento es necesaria prudencia, cautela y no bajar la guardia", explica. Además, Luisa también alerta de que algunas personas se han saltado el confinamiento y acudido a O Piago en coche para caminar por el lugar, de entorno privilegiado.

En Outeiro también se agota la levadura y la lejía

El responsable del Claudio, Carlos Viñas, explica que ahora han notado como la clientela ha descendido en los últimos días. Algunas personas optan por ir a comprar a Lugo aunque tengan que desplazarse. "Desde la semana pasada se nota que ha vuelto la tranquilidad", explica Viñas.

En este supermercado de Outeiro también se vivieron grandes colas cuando empezó esta pandemia. Ahora, la situación se aproxima cada vez más a esa normalidad anómala que va llegando a cuentagotas.

"Aquí viene la clientela de siempre, lo que cambia es que en lugar de venir todos los días, hacen una compra semanal", cuenta Carlos Viñas. Aún ahora, escasean productos como la lejía o la levadura. Y en el interior de la tienda el aforo es de cinco personas.

Castro de Ribeiras de Lea, vacío

En Castro de Ribeiras de Lea David Mouriz estaba informado de que ya podía salir a la calle sin franjas horarias. "Xa case non coñecía o pobo", cuenta entre risas. Ahora, ya puede volver a limpiar la fuente que tiene frente a su casa y a cortar la hierba que la rodea. "Está fronte á miña casa e aínda que é municipal, se non o fago eu non o fai ninguén", añade. A este hombre de 80 años, el confinamiento ha pasado entre su casa y su huerta. Por el momento, no ha notado que haya más gente paseando por Castro y es que, admite, "este sempre foi un lugar moi tranquilo".

Gloria Abelleira está contenta con esta nueva decisión que elimina las franjas horarias en núcleos de menos de 5.000 personas. Cuenta que en Castro de Ribeiras de Lea no hay aglomeraciones porque no hay la suficiente gente como para que las haya. "Aquí temos moitio por onde andar. O que si noto é que a xente ten necesidade de falar", añade.

Ramiro Abelleira dudaba sobre si se habían eliminado o no las franjas horarias. "Hai tantos bulos que case non mo cría", cuenta. Él continúa paseando con su perrito, Coco, porque explica, no soporta estar encerrado en casa. "Case collo depresión", asegura.

"Boto de menos escoitar aos nenos xogando no recreo"

En Nadela, la mitad de las casas están vacías y José Luis y María Jesús explican que no sabían que se había implementado esta nueva medida, pero que tampoco les afecta demasiado. "O que vimos é que a xente empezaba a andar en bici e a pasear por diante da nosa casa", cuentan. Su residencia está frente al colegio, cerrado desde que se decretó el estado de alarma. "Boto de menos escoitar aos nenos xogando, e o barullo dos coches cando os veñen a recoller seus pais", explica la mujer.

Pero la vida de este matrimonio no ha cambiado demasiado durante el confinamiento. Ella sigue con su huerto y él, trabajando.

"A min chamábame xente que tiña aos abuelos ingresados e que precisaba roupa interior para levar ao hospital"

Friol estaba prácticamente vacío este viernes por la mañana. Había poca gente en la calle y la que estaba, hacía cola a las puertas de la farmacia y de la ferretería.

En Cousas Vexo Vexo, Belén Varela vende un poco de todo y un matrimonio que se acerca al local, aprovecha la mañana para comprar flores. "Hai máis movemento que ao principio, porque antes non pasaban nin os coches", cuenta Marifé, vecina de Friol, que está segura de que esta pandemia debe ser llevada con mayor cautela que la que se está mostrando. "Como veña o rebrote esto non vai parar, e estamos xogando coa nosa saúde", añade. Ella también espera a las puertas de Cousas a Belén. "A ela cómpralle flores todo o mundo", asegura sonriente. El confinamiento parece un poco más lejano estos días. Y eso en la gente, se nota. Marifé llegó hace tres años de Barcelona y no se imagina cómo estaría viviendo esta pandemia de estar encerrada en la Ciudad Condal. "Menos mal que me pillou aquí", asegura.

Belén explica que su negocio no pasa por un buen momento. "¿Ten sentido que para vir a unha tenda como a miña os veciños teñan que pedir cita previa?", se pregunta. En el interior del comercio, solo puede estar una persona y para Belén, esta situación es la ruina. "Empecei a trabllar onte polas flores, porque se non, a caixa sería de 30 euros", explica.

Los negocios locales se arruinan

De lo que se queja esta comerciante es de que los supermercados puedan vender de todo y que ella lo tenha prohibido. Además, explica que los llamados servicios básicos son muchas cosas, no solo la comida. "A min chamábame xente que tiña aos abuelos ingresados e que precisaba roupa interior para levar ao hospital", explica Belén. "O que pasou aquí é que fundiron aos negocios pequenos e beneficiaron aos grandes. Nós non podemos colocar mamparas nin desinfectar os locais dúas veces ao día, polo que non estamos nas mesmas condicións", añade. Además, a esta situación hay que añadir que hay mucha gente mayor que desconoce que tenga que pedir cita para acudir a este negocio, por lo que tras llegar, Belén no puede atenderlos y los manda regresar al cabo de un rato.

En Friol, a las puertas de Casa Terrón también ha cola, "Dende luns hai máis coches na carretera", explican algunos vecinos que esperan su turno para entrar a la ferretería. Algunos admiten que desconocen la norma que dice que los núcleos de menos de 5.000 habitantes no tengan que respetar la franja horaria de las grandes urbes. A ellos, aseguran que no les afecta, y el pueblo continúa vacío.

Ana María camina por el centro de Friol con su hijo de ocho años. Ella, el confinamiento lo ha llevado a ratajatable. "No le dejo acercarse a otros niños. Ahora tiene que jugar conmigo. Salimos una hora al día y el parque, ni lo pisamos", explica esta madre.