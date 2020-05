«Si no nos ponemos de acuerdo para reconstruir el país, ¿para qué servimos?»

0

La Voz de Galicia David Guadilla

Colpisa 08/05/2020 10:23 h

Patxi López afronta su enésimo reto político. Desde este jueves preside la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica en el Congreso. Busca que los partidos se pongan de acuerdo, o al menos logren un «mínimo consenso», para sentar las bases que permitan a España salir lo antes posible de esta crisis. El exlendakari sabe que es una meta complicada, pero mantiene la esperanza y alerta sobre los riesgos de que dicha comisión acabe sumida en el fracaso.

-Usted ha hablado de superar las «rencillas partidarias», ¿de verdad que lo ve factible ahora?

-Estamos obligados en una crisis sanitaria, que también es social y económica. Todos los indicios nos dicen que se va a agravar. El dato de que el PIB va a descender nueve puntos es demoledor. Si con todo esto no somos capaces de ir a una comisión a ponernos de acuerdo para ver cómo reconstruir este país, y recuperarlo social y económicamente, es que entonces la pregunta es para qué servimos.

-Pocos apuestan por el éxito.

-El desacuerdo no es una opción, porque si fracasa la gente va a vivir peor y no lo podemos permitir. Ir a esta comisión a buscar la bronca, el rédito político y el cuanto peor mejor es inmoral.

-Pero parece que estamos en un ambiente casi preelectoral.

-El clima político y lo que hemos visto esta semana no augura nada bueno, pero vamos a ver.

-¿Mantiene la esperanza de que puedan abstraerse de demás?

-Se aprobó por mayoría en la Junta de Portavoces. Es de esperar que cuando se pone en marcha no será para tener otro escenario para el conflicto. Espero que sea para buscar el acuerdo.

-¿Y se ve capaz de acercar posturas entre grupos tan dispares?

-Se suele decir que dos no se pegan si uno no quiere, pues tampoco dos se acercan si uno no quiere. Yo y muchos de los que estamos en esa comisión vamos a poner todo de nuestra parte para acercar posturas, sabiendo que habrá que hacer renuncias.

-¿Cómo reconstruir un país con los grandes partidos en guerra?

-Lo que tengo claro es que no voy a renunciar a la esperanza de llevar esta comisión a buen puerto antes de empezar.

-Pero es evidente que el feeling entre Pedro Sánchez y Pablo Casado es mejorable.

-Una cuestión de feeling no puede arruinar lo urgente y lo imprescindible en un país. No estamos hablando de ninguna broma. Han fallecido 26.000 personas y los expertos dicen que puede venir una segunda oleada ¿Hay que hacer algo para que esto no sea un erial? Es tan evidente que quien vaya a esa comisión con otro objetivo sería indecente.

-¿Echará mano del espíritu de los Pactos de La Moncloa?

-Yo tengo en la mente el espíritu del acuerdo, llámelo X. Hay momentos en la historia de un país en los que uno tiene que abandonar sus intereses particulares y además arremangarse.

-También el Gobierno tendrá que renunciar y ceder, ¿no?

-Si vamos a acordar tenemos que ser conscientes de que vamos a renunciar todos. El problema es cuando alguien entiende esas cesiones como una traición. Esas renuncias que no traicionan los principios son las que hacen posibles los consensos.

-¿Le ha dado alguna directriz Pedro Sánchez?

-No, solo que vayamos a por todas y logremos un acuerdo.

Carga ideológica

-¿Qué se puede esperar de esta comisión si todo sale bien?

-Pues hay cosas que son obligadas, viendo lo que estamos viviendo y lo que posiblemente viviremos. Es evidente que hay que reforzar el sistema sanitario y las políticas de salud pública. Pero también tenemos que adoptar medidas para que la economía productiva y los sectores empresariales que son generadores de empleo se recuperen cuanto antes. Y también tenemos que tejer una red de solidaridad y justicia social; no podemos dejar que ocurra como en la anterior crisis, que la pagaron millones de personas abandonados en la cuneta. Además, tenemos que fijar una posición común de España de cara a la Unión Europea, porque sin Europa será muy difícil salir de esta.

-Pensemos en la letra pequeña y la carga ideológica. ¿Hay margen para un consenso mínimo?

-Todo es ideología ¿pero dónde ve usted la carga ideológica? ¿En tejer la red de solidaridad? ¿La derecha está dispuesta a no tejerla? ¿Está dispuesta a decir públicamente que quiere abandonar a millones de personas de este país? ¿Que paguen los de siempre una crisis de la que no tienen culpa? Yo no diría tanto.

-Sin embargo, para un mismo problema se van a plantear diferentes salidas. Por ejemplo, en la economía o la fiscalidad no será el mismo modelo el suyo que el del PP; no da lo mismo subir impuestos que bajarlos...

-Claro, pero se trata de encontrar un mínimo común en base a propuestas concretas. Una posición acordada siempre es más fuerte y tiene mayor eficacia que una de parte. Y no solo deberíamos entendernos los partidos, también los agentes sociales.

-¿No teme que todo esto acabe siendo otro campo de batalla?

-No vayamos a ganar o perder, sino a sumar, porque sería imperdonable desaprovechar esa oportunidad. La política demuestra lo que es en citas como esta.

-En política se dice que para congelar un asunto lo mejor es crear una comisión, ¿teme eso?

-Pero eso es cierto que ocurre cuando pones en marcha una comisión y luego no sabes cuándo acaba. Pero aquí nos hemos dado un plazo de dos meses.

-¿Y es tiempo suficiente?

-Es mejor fijar un plazo concreto para que no se duerman los asuntos. Queremos aprobar un plan de trabajo la semana próxima, porque tampoco podemos dispersarnos, y plantear una serie de cuestiones. ¿Habrá grupos de trabajo? ¿Cuáles? ¿Cuántos? ¿Y comparecencias? Pues que sean muy medidas porque de lo contrario se pueden llevar todo el tiempo y no puede ser. Comparecencias de expertos pocas para agilizar los tiempos. La actividad va a ser intensa e intensiva.