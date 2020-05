El pescado más económico sostiene el pulso a la crisis

0

La Voz de Galicia rosa estévez

vilagarcía / la voz 07/05/2020 20:53 h

El marisqueo es el pilar de las lonjas de Arousa. Por eso, los vaivenes a los que se ha visto sometido el sector a cuenta de la crisis del covid-19 han tenido una repercusión directa en las salas de subasta. Pero el liderato indiscutible de la almeja y el berberecho no debe hacernos olvidar que a los puertos llegan otros productos: pescados que parecen estar manteniendo el tipo en estos momentos en los que todo hace aguas.

En las lonjas de O Grove y Cambados, las subastas de este tipo de producto se mantienen dentro de una inusitada normalidad. «Os primeiros días notouse que os prezos subían un pouco, pero pronto se estabilizou a situación. Estamos cuns prezos e cunhas cantidades habituais para estas datas do ano», explican en la lonja grovense, desde donde aclaran que «maio e xuño non son meses de moito peixe». La normalidad general a la que apela la cofradía tiene excepciones, claro. «Nótase que baixou o prezo, por exemplo, do centolo. Agora non hai barcos que vaian especificamente a el, pero o que chega á lonxa caeu de prezo, porque non é un produto de consumo de diario». También han bajado de precio, explican, «os peixes grandes. Pezas de rodaballo, de linguado, de gran tamaño, que se venden normalmente para a hostalaría». Al estar esta cerrada, la caída de la demanda y de los precios es más que razonable.

En Cambados no suelen trabajar con ese tipo de producto. En la lonja de Tragove dibujan también una situación de normalidad en las subastas de pescado, más marcadas por el clima y el calendario que por la crisis del covid-19. «Para as subhastas do peixe estamos nunha época de transición», explican desde la lonja. «O produto que temos vaise vendendo ben; problemas de prezos non hai», aseguran, al tiempo que insisten en que la subida de las cotizaciones al inicio del estado de alarma fue un espejismo. Estos últimos días, eso sí, se ha incrementado el número de pescantinas que acuden para nutrir sus puestos con fanecas, pescadillas, raya, choco, xarda e incluso pulpo. De este último «está habendo bastante para a temporada que é, e están mercando moito as peixeiras».