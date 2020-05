Gondomar busca voluntarios para localizar a un vecino con alzhéimer que falta e casa desde medianoche

0

La Voz de Galicia Mónica Torres

Gondomar 08/05/2020 11:53 h

Varias patrullas de Guardia Civil, Policía Local de Gondomar, Protección Civil y GES Val Miñor participan en el macro operativo desplegado esta madrugada para intentar localizar a un vecino, con alzhéimer. Se trata de Hilario Pérez, más conocido en su entorno como Ladio, explica el alcalde, Francisco Ferreira, para facilitar que si cualquier persona se encontrara con él sepa cómo hablarle y alertar a la vez a emergencias. «La familia se dio cuenta de que no estaba en casa a la una de la madrugada y, a esa misma hora ya se activó el protocolo de búsqueda», confirma. El regidor y veterano policía, explica que en estos casos siempre es útil la colaboración ciudadana para organizar batidas de búsqueda. «El confinamiento dificulta la organización pero todo aquel que pueda y quiere, ha de llamar al teléfono de la Policía Local, que es el 986 389191 y apuntarse. Por supuesto no pueden pertenecer a ninguno de los sectores especialmente vulnerables y, de esa base de voluntarios, la policía y la Guardia Civil organizarán el trabajo, que estimamos pueda ampliarse aún más así a partir de las tres de la tarde», avanzó Francisco Ferreira. Hilario Pérez, de 77 años y de la parroquia de Vilaza no tiene ningún problema de movilidad por lo que pudo haberse introducido en alguna zona de difícil acceso. Vive en Tercias y, desde allí, se peina todo el entorno. Mide 1,72 metros de altura, es de complexión fuerte y tiene el pelo muy corto. Salió de casa con un jersey granate, pantalón vaquero azuñ, zapatillas deportivas azules y una visera