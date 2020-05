Fene pide a sus vecinos que sigan cumpliendo las franjas horarias

0

La Voz de Galicia A. Cuba, C. Elías

Ferrol 08/05/2020 19:51 h

La peculiaridad de Fene ha provocado que el Concello pida más información a la Xunta para aclarar si se deben o no mantener o no las franjas horarias en el municipio. Tras la modificación de la aplicación de la norma en Galicia, según los datos facilitados por el Gobierno autonómico esta misma tarde, los residentes en las entidades Fene (San Salvador), Limodre (Santa Eulalia), Magalofes (San Xurxo), Maniños (San Salvador), Perlío (Santo Estevo), San Valentín y Sillobre (Santa Mariña) podrían salir a realizar actividad física al aire libre fuera del horario de las franjas horarias establecidas para las diferentes edades. Pero el Concello alerta de su pecualirad, con tres núcleos limítrofes en el centro (Fene, Perlío y San Valentín). Ninguno de ellos sobrepasa los 3.700 habitantes, pero en conjunto sobrepasan los 8.000. «Dada a seriedade da situación, e coa responsabilidade que debe presidir a acción de calquera Administración pública, o Concello intentou durante toda a xornada de hoxe obter da Xunta instrucións precisas sobre como actuar e, sobre todo, unha aclaración ao respecto de como considerar os tres núcleos do centro urbano: ben de forma individual, co que se eliminarían as franxas horarias, ou ben en conxunto, o que significaría seguilas mantendo», indican desde el gobierno del nacionalista Juventino Trigo.

Explican que ni la Vicepresidencia de la Xunta, a través de la Dirección Xeral de Administración local, ni la Delegación del Goberno les dieron respuesta. «Estamos falando de cuestións relacionadas coa saúde pública e co control dunha pandemia para as que o Concello debe aplicar as directrices das autoridades competentes, neste caso a Xunta e o Estado. Sería unha irresponsabilidade por parte de calquera Administración local actuar de forma unilateral ou aplicar o contido de informacións oficiosas ou imprecisas».