El comercio, expectante con la peatonalización Santiago Centro aspira a que la iniciativa se consolide y Comercio.Compostela no lo vería mal

santiago / la voz 07/05/2020 22:55 h

El comercio del Ensanche ve una oportunidad en la iniciativa del Concello de peatonalizar temporalmente, y durante los fines de semana, Xeneral Pardiñas, República do Salvador y Alfredo Brañas, tres de las calles más céntricas y comerciales de la zona. Una oportunidad para testar el impacto que tendría en el sector la eliminación del tráfico general y las posibilidades de organización de la circulación en el resto del ámbito.

En función de su resultado, la medida podría consolidarse tras la crisis, previa consulta con las entidades representativas del barrio, pero Santiago Centro no duda, antes ya de arrancar, de que será positiva. El centro comercial abierto del Ensanche ya propuso esa iniciativa para Xeneral Pardiñas hace unos meses, por lo que su presidente, José María Fernández, no puede dejar de ver en el ensayo que mañana iniciará el Ayuntamiento una clara apuesta de este por el comercio de la zona nueva. «Podría mirar para otro lado, pero se agradece que intente echar una mano», dice Fernández, convencido de que beneficiará al comercio. «Es bueno probar esto y ver cómo funciona», dice desde la perspectiva de que «es imposible que todo el mundo esté de acuerdo», pero convencido de que la «mayoría» podrá ver «que esto es beneficioso para la ciudad».

«Esto es para pervivir»

Defensor del modelo de San Sebastián, cuya zona nueva combina calles semipeatonalizadas con otras con circulación rodada, Fernández considera que sería factible mantener tras la crisis esa peatonalización de fines de semana y en fechas señaladas (como Navidad). Pero el representante de Santiago Centro va incluso más allá. Por qué no pensar en que se extienda a diario, plantea, eso sí, clarificando que aunque se habla de peatonalización, en realidad sería una semipeatonalización, porque habrá que mantener el servicio de los garajes de las calles afectadas y el transporte urbano, dice. Este fin de semana, sin embargo, las paradas del autobús en esas calles se pasarán a otras próximas.

«Creo que esto es para pervivir en el tiempo», concluye Fernández ante una iniciativa piloto que no disgusta en la asociación Comercio Punto Compostela siempre que no conlleve mermas en el aparcamiento. «De entrada, non sería malo buscar xeitos de que a xente pasee polas rúas e vexa os escaparates», afirma su presidente. José Antonio Seijas no rechaza su continuidad en el caso de que la experiencia sea positiva. E incluso admite que «sería cousa de estudar» el ir más allá de los fines de semana «se se ve que funciona moi ben», aunque el aparcamiento es un elemento muy a tener en cuenta.

100.000 euros para párkings

A Seijas no le vale que la gente «teña que ir lonxe a aparcar», aunque, ya puestos a experimentar, considera que igual hay que aprovechar la ocasión para que el Concello subvencione tiempo de estacionamiento en los párkings del centro para los clientes del comercio en compensación por las plazas que se puedan perder.

Esa es una de las medidas que Raxoi activará dentro del Plan Marco de Reactivación Económica, a la que dedicará 100.000 euros, aunque se desconoce hasta cuándo durará. En cualquier caso, desde Santiago Centro no renuncian a seguir reclamando para el futuro el aparcamiento del campus: «Hay que tener una dotación suficiente», dice Fernández, que dé servicio a los usuarios del ámbito y que permita abaratar los precios. Antes de la pandemia, el gobierno de Bugallo no estaba, sin embargo, por la labor de promover un equipamiento cuyo coste valora en torno a los diez millones de euros. Y las consecuencias económicas de la crisis sanitaria no facilitarán una revisión de esa posición.