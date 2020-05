Los casos activos bajan a 142 en el área, con un único hospitalizado en Quirónsalud

0

La Voz de Galicia Cristina Barral

Pontevedra / La Voz 08/05/2020 10:30 h

El informe de evolución del covid-19 en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés registra este viernes 142 casos activos, nueve menos que el jueves. Ya no hay hospitalizados en los centros públicos (Montecelo y comarcal de O Salnés) y el único ingresado permanece en el hospital privado Quirónsalud Miguel Domínguez de la ciudad. El resto de casos, 141, está en aislamiento en sus domicilios con supervisión de personal de atención primaria y hospitalaria. Son siete casos menos que hace 24 horas. Uno de los datos más esperanzadores es el de curados. Son ya 664 los pacientes con alta epidemiológica, quince más que el jueves. Pontevedra y O Salnés sigue siendo el área gallega con menor mortalidad por covid-19. Pese a ello, desde el inicio de la pandemia han perdido la vida 16 personas, quince hombres y una mujer.

La dirección del área sanitaria ha querido este viernes hacer una valoración, destacando el «encomiable» y «eficaz» trabajo de profesionales de todas las categorías en la contención de la incidencia de la pandemia. Subraya que se contuvo «o impacto do coronavirus co menor número de falecidos de toda a comunidade autónoma (16 persoas), ademais de ser a primeira área sanitaria galega sen pacientes covid positivo en coidados críticos e en hospitalización convencional e, posiblemente, unha das primeiras áreas que remate de testar a toda a súa plantilla, posto que tan só resta un 39,8 % do cadro de persoal por facelo». Desde la Xerencia se agradece también a la sociedad «os múltiples apoios e xestos de solidariedade recibidos e lembra que continuará en permanente alerta e compromiso para erradicar esta pandemia».