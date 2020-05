Cambados aplaza el mercado ante las críticas por el traslado a Rúa Nova

0

Cambados 08/05/2020 16:01 h

Finalmente no habrá mercado el próximo miércoles en Cambados. El gobierno local habían anunciado su reapertura para ese día, pero las protestas de los vendedores de productos de alimentación —los únicos autorizados para su venta en la fase 1— han trastocado estos planes. Las quejas están motivadas al cambio de ubicación del mercado, que el Concello pretendía trasladar a Rúa Nova (de hecho, estos eran sus planes ya antes de que surgiera la crisis del coronavirus). Entienden los vendedores que esta localización plantea más inconvenientes que ventajas desde el punto de vista de la movilidad, frente a la postura que defienden desde el ejecutivo local, que alega que Rúa Nova ofrece más facilidades a la hora de realizar los controles de aforo y demás cuestiones relacionadas con los protocolos del estado de alarma.

Pero estos argumentos no convencen a los ambulantes y tras un comunicado hecho público por estos últimos el jueves por la tarde y después de no pocas conversaciones telefónicas en las últimas horas, el Concello acaba de anunciar que el mercado se aplaza. Se desconoce hasta cuándo y en qué condiciones se realizará la reapertura.

«Dende o goberno municipal entendemos que a colaboración entre a administración e os ambulantes é esencial para un correcto desenrolo do mesmo coas suficientes garantías sanitarias, e entendemos que, visto o escrito remitido, as mesmas a día de hoxe non se dan», según se indica en un comunicado. «O goberno quere manifestar a súa vontade de seguir mantendo conversas coa totalidade dos vendedores ambulantes de alimentación cando as condicións do estado de alarma así o permitan e entendemos as incomodidades que pode producir ter que desprazarse a unha rúa próxima para poder realizar o mercado nunha nova localización durante a crise sanitaria que estamos a vivir, pero tamén entendemos que estes protocolos de seguridade sanitaria son básicos para poder saír desta situación canto antes», añaden las mismas fuentes.

La oposición también se ha pronunciado en esta polémica. El PP manifestaba ya el miércoles su apoyo a los ambulantes y Cambados Pode lo hizo este mediodía. «Non é que nos opoñamos ao cambio a Rúa Nova, pero este é o peor momento para facer experimentos. O goberno trata de coaccionalos [a los vendedores] aproveitándose da difícil situación. Pedimos que se fale con eles e, se non, nós levaremos unha moción a pleno sobre este tema», señala el portavoz José Ramón Abal.