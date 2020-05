La saturación de la protectora de Pontevedra deriva en peleas entre perros

0

La Voz de Galicia Cristina Barral

Pontevedra / La Voz 07/05/2020 12:54 h

La saturación de animales sumada a la suspensión de los paseos exteriores está provocando peleas entre perros en la protectora de Pontevedra. Este miércoles por la mañana un ataque de al menos cinco canes dejó malherido a un cruce de beagle. La asociación Os Palleiros, que gestiona el refugio municipal de Campañó, ha difundido un vídeo del principal perjudicado de la pelea para alertar de la situación que se vive en las instalaciones. «Tenemos 144 perros en la protectora, más otros 25 que están en acogida, 169 en total. Estamos al límite y solo recogemos urgencias, perros sueltos en carreteras que pueden ser atropellados o causar un accidente y perras preñadas», explica la presidenta de la asociación, Gloria Cubas. Míster X es el cruce de beagle que fue atacado. Llevaba ocho meses en la protectora y atraparlo en agosto del 2019 no fue fácil. «Lo cogimos en el entorno de un supermercado de la avenida de Lugo y nos costó. Tuvimos que hacer varios turnos e ir con la jaula trampa. Tenía chip y dueño, pero el propietario renunció a este perro de caza y nos lo trajimos», recuerda Cubas.

En el vídeo se ve a Míster X tras ser ya atendido de las graves lesiones causadas en el cuello, en las orejas y en el ano. La veterinaria Ana Cadavid lo atendió y se dio cuenta de que tenía lesiones internas. Para que mejoren esos hematomas el perro tiene varios drenajes. «La veterinaria cree que se va a recuperar, pero fueron tres horas de quirófano. Él ni se defendió, se quedó en una esquina», señala Gloria Cubas. Esta pelea y otras que se han producido con anterioridad se deben a las condiciones de la protectora durante el estado de alarma. Hay muchos perros y los animales no pueden salir a pasear porque la pandemia obligó a suspender esta actividad con voluntarios, además de las adopciones. «En estas circunstancias tuvimos que reducir las horas de patio y al no haber paseos los perros están estresados», subraya la presidenta. Os Palleiros prevé reiniciar las adopciones de canes el próximo lunes, 11 de mayo. Se harán solo con cita previa y se reclaman adopciones «responsables». La protectora hace un llamamiento a las familias para llevarse a casa también perros adultos y no solo cachorros para poder aliviar la situación del refugio de Campañó.