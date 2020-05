La Ronda da Muralla de Lugo tendrá un carril para los peatones

0

La Voz de Galicia suso varela

lugo / la voz 07/05/2020 14:23 h

El teniente de Alcalde y responsable del área de Mobilidade e Infraestruturas del Concello de Lugo, Rubén Arroxo, anunció este jueves que a partir de mañana viernes se cerrará al tráfico un carril de la Ronda da Muralla debido al elevado número de persoas que en estos días están a utilizar la citada vía pasear. Según Arroxo, «con esta medida pretendemos facilitar que as persoas que deciden pasear pola ronda poidan manter a distancia de seguridade habilitando un novo paseo peonil de 2.5 quilómetros no centro de Lugo»

El edil del BNG apunta que en los primeros días de las salidas controladas, «a Ronda da Muralla foi un dos percorridos máis utilizados para practicar deporte ou pasear», declarou Rubén Arroxo, y afirmó que «a peonalización dun carril non producirá conxestión no tráfico debido á redución do tráfico»

Rubén Arroxo recordó que «desde a área de Mobilidade recomendamos á veciñanza que camiñe pola Muralla que o faga no mesmo sentido que o tráfico». Según el teniente de Alcalde, «nestes días vólvese importante tamén cumprir co código de circulación e pasear pola beirarrúa dereita».

Hace unos días, desde el grupo de Ciudadanos proponían incluso el cierre de toda la Ronda durante los fines de semana, especialmente pensando en los primeros días en los que podían salir a la calle los niños y las familias