Registran una empresa de Vigo por vender material sanitario que no entregaba a sus clientes La Policía Nacional tramitó 10 denuncias, pero estima que la firma solo atendió 70 de 300 pedidos pagados

La Voz de Galicia JAVIER ROMERO

VIGO / LA VOZ 08/05/2020 21:25 h

Las denuncias son múltiples y en varios formatos. Ya sea ante la Policía Nacional o la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios). Las planteadas en redes sociales se plasman en otro contexto, más coloquial y directo, para hacer pública la venta masiva de productos sanitarios para prevenir el covid-19 que nunca llegaron a los compradores. La empresa destinataria de todas las quejas se ubica en Vigo y responde al nombre mercantil de Suministros Industriales Moreno. El eco de las reclamaciones por presunta estafa llegó a oídos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la comisaría de Vigo hace semanas, que ya cuenta en su manos con al menos con diez denuncias penales tramitadas.

Las pesquisas se completaron ayer con el registro, autorizado judicialmente, de su sede en busca de nuevas pruebas. Incluso durante la inspección se personaron clientes reclamando dinero adeudado a esta sociedad acogida, precisamente por la crisis del covid-19, a un ERTE. Y es que las primeras estimaciones elevan a 300 los pedidos hechos, por tan solo 70 atendidos. Mascarillas, EPI, gel o guantes son principalmente los productos que se ofrecían pero que, según los clientes, nunca recibieron. «Lo increíble es que son muchas las personas que se dejaron un dinero y aún tienen la esperanza de que les llegue», explica uno.

Entre los pedidos hay importes dispares que van de los 300 a los 800 euros, mientras que los primeros cálculos del dinero total abonado rondan los 120.000 euros. Algunos afectados no dudaron en cargar contra la empresa a través de su perfil en redes sociales. Concretamente en Facebook: «No me envían mi pedido, no me cogen el teléfono y no me contestan por correo electrónico», protesta una de las usuarias con un mensaje en la misma línea que el resto de clientes descontentos, algunos ya organizados para defender sus intereses conjuntamente.

Otros incluso le trasladaron hace días a la empresa que fue denunciada ante la UDEF. La presión llegó a tal punto que provocó una reacción del negocio en la misma red social. Era el 21 de abril: «Me parece muy triste que se esté comentado historias falsas como que los pedidos no se entregan, voy a comentar la situación, hay muchos pedidos y no se da abasto, irán saliendo por orden de entrada, estoy tranquilo ya que no estoy timando/estafando a nadie», argumentaba.

Lo único seguro es que ayer buena parte de los clientes seguían sin recibir sus compras. Tampoco en la sede de la empresa, durante el registro, se encontró material suficiente. La dirección de la firma alega que lo reparte siguiendo una lista de espera, pero la Policía Nacional sostiene que vendió todo lo que pudo sin tener stock ni garantías de conseguirlo.