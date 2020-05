Pedro Duque, sobre hacer test masivos:  «No es una opción válida ni aquí ni en otro país»

¿Alemania reacciona mejor al covid-19? Es cierto que el número de infectados y, sobre todo, el número de muertes es significativamente menor que en países comparables. En Italia, España, Francia y el Reino Unido, las cifras de muertos a causa del virus han superado los 25.000. En Alemania unos 6.800 ciudadanos han perdido la vida hasta ahora. Miles de camas UCI en el país están vacías y el número de infectados sigue disminuyendo. Además, en comparación con otros estados, no se han impuesto toques de queda estrictos. Las razones de las consecuencias del virus -relativamente soportables por el momento- son difíciles de determinar con claridad. Entiendo que confluyen varios factores, pero uno de los más determinantes está relacionado con que la ciudadanía se tomó en serio las repetidas advertencias de la canciller respecto a que no hay garantías de que el virus no vaya a golpear aún más al país.

