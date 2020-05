Cambados también cerrará al tráfico el paseo marítimo durante los fines de semana

0

Cambados 07/05/2020 14:01 h

Cambados se suma a los concellos que están retirando el tráfico de sus calles para favorecer así la movilidad de los peatones durante esta desescalada por el covid-19. En este caso, la medida afectará al paseo marítimo, desde la Casa do Mar a la alameda de San Tomé, a partir del sábado a las doce del mediodía hasta el domingo a las once de la noche, y se prolongará durante todo el estado de alarma, a expensas de las directrices gubernamentales.

«O paseo marítimo está a ser unha das zonas máis transitadas pola poboación cambadesa para pasear e facer deporte, sobre todo na fin de semana. A decisión de comezar o peche a mediodía do sábado débese, fundamentalmente, a que a partir das 12 horas iníciase o horario para que os menores de 14 anos poidan saír a xogar coa súa nai ou co seu pai, en moitas ocasións utilizando bicicletas e patinetes. Se esa parte do paseo marítimo está pechada ao tráfico de vehículos motorizados, gáñase máis espazo para a seguridade e o goce de nenas e nenos. Ademais, poderase manter o distanciamento preciso entre as persoas que circulen polo paseo marítimo», según explica el concejal de Seguridade Cidadá e Mobilidade, Tino Cordal.

El concejal avanza que, posiblemente, en próximos días se extienda esta medida a otras zonas del pueblo, «en función das necesidades que se aprecien tendo en conta a densidade da circulación peonil nos espazos utilizados para camiñar, correr ou montar en bicicleta».

Otras medidas adoptadas en este contexto son la implantación del sentido único de circulación para los peatones en el paseo del Muíño da Seca y la ampliación de la zona de acera delante del centro de salud.

«Dende o goberno municipal cambadés se segue a insistir na súa petición á poboación para que respecte as normas e os horarios establecidos para pasear ou facer deporte. O comportamento maioritario da cidadanía cambadesa está a ser respectuoso, cando menos ata o de agora, e confíamos en que siga a ser así», abunda Tino Cordal