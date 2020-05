O Goberno entrega mascarillas aos concellos de Lugo

0

lugo 07/05/2020 16:48 h

A subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez, entregou hoxe 49.000 mascarillas destinadas aos concellos, que constitúe a terceira e última fase da nova campaña de reparto de 104.000 elementos de protección sanitaria que levou a cabo o Goberno durante toda a semana por toda a provincia de Lugo.

Isabel Rodríguez, entregou o material á alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, e ao presidente da Deputación, José Tomé, esta mañá, na Subdelegación do Goberno. A Deputación é a institución que se fará cargo do operativo de distribución entre os concellos con poboación interior a 20.000 habitantes, segundo acordaron o Goberno e a Federación Española de Municipios e Provincias. Das 49.000 mascarillas repartidas hoxe, a subdelegada entregou 14.600 á alcaldesa de Lugo e 34.400 foron recollidas polo presidente da Deputación provincial.

A subdelegada explicou que «con esta nova entrega de mascarillas aos concellos, desde a Subdelegación do Goberno tratamos de atender o que é a nosa prioridade absoluta, a protección da saúde dos cidadáns da nosa provincia».

Isabel Rodríguez aproveitou para «destacar e agradecer o papel fundamental que están a xogar os concellos da nosa provincia na atención a todas as persoas afectadas por esta grave crise sanitaria» e lembrou que a Subdelegación do Goberno está sempre a disposición dos concellos da provincia de Lugo aos que ofrece a máxima colaboración.

A alcaldesa de Lugo, pola súa parte, destacou que «existiu unidade, comunicación e boa sintonía dende que se decretou o estado de alarma entre ambas administración xa que se de verdade hai compromiso, a colaboración institucional debe estar por riba de todo, sobre todo cando falamos do desenvolvemento social e económico da nosa cidade», ao tempo que agradeceu a colaboracion á subdelegada do Goberno, Isabel Rodriguez.

Lara Méndez lembrou que «desde o primeiro momento, o Concello colaborou coa Subdelegación do Goberno, por exemplo, co traballo da Policía Local e de Protección Civil, que, so por mencionar un servizo, esta mesma semana se implicaron no reparto de mascarillas aos veciños e veciñas feito nas rúas da cidade».

O presidente da Deputación, a súa vez, explicou que a institución provincial repartirá este material de protección proporcionado polo Goberno central entre os concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes seguindo o mesmo mecanismo que utilizou para a distribución do material que adquiriu con fondos propios, isto é, a través do persoal do Parque Móbil e seguindo criterios obxectivos de proporcionalidade en relación co número de habitantes de cada un dos municipios.

Tomé dixo que a Deputación responde así mesmo á súa funcion esencial de «concello dos concellos. É o noso deber e responsbilidade cooperar coas entidades locais, e máis nestes momentos, nos que sobre todo os pequenos municipios, que contan con menos recursos, dificilmente poden encarar os novos escenarios que están xurdindo. É aquí onde temos un papel clave, facilitando que dispoñan de recursos para atender o mellor posible aos seus veciños e veciñas», subliñou o Presidente.

CONCLÚE A CAMPAÑA

Coa entrega deste material aos concellos da provincia, remata a nova campaña de entrega de 104.000 mascarillas que a Subdelegación do Goberno puxo en marcha o luns.Nunha primeira fase, explican desde a Subdelegación do Goberno, o luns e o martes, un gran dispositivo formado por axentes da Policía Nacional, a Garda Civil, a Policía Autonómica, Policías Locais e agrupacións de Protección Civil entregaron mascarillas a traballadores e cidadáns nas rúas, no transporte público e nos accesos a polígonos industriais e empresariais.

Posteriormente o mércores, fixose entrega de mascarillas a entidades sociais e asistenciais, concretamente a Cáritas, Cruz Vermella e Fademga. Ésta é a segunda ocasión en menos de un mes na que a Subdelegación do Goberno distribúe mascarillas aos concellos da provincia, que tamén recibiron en abril parte das 74.000 distribuídas na campaña destinada a facilitar este elemento de protección aos empregados para que puideran utilizalos nos desprazamentos saos seus postos de traballo.