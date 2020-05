Cangas ultima el bonocomercio: compras de 50 euros pagando solo 40

0

La Voz de Galicia

Cangas 07/05/2020

telería local de Cangas contarán con una importante inyección para su reactivación gracias al bonocomercio que ultima el gobierno local. El alcalde, Xosé Manuel Pazos confirmó ayer su apuesta por esta fórmula para apoyar a un sector al borde del colapso tras más de un mes de cierre, pero teniendo que hacer frente a los gastos de alquileres o suministros. «O departamento xurídico está a darlle a forma legal a esta inicitiva pero a decisión xa estña tomada. O Concello vai apoiar ao comercio, a hostelería e a restauración afectado pola crise», indicó el regidor. El plazo para su entrada en vigor depende del plan jurídico y de la propia evolución de la desescalada prevista pero, si se mantienen las previsiones, se plaicaría en la fase 3, «cando xa poida abrir todo o comercio de xeito xeneralizado, esperemos que en xuño».

El objetivo es incentivar el consumo local impulsando la calidad y el comercio de proximidad. «Serán bonos con descontos dun 10 ou dun 20 por cento, só para veciños de Cangas e para os comercios afectados pola crise», avanza el regidor. Falta perfilar cómo se canjearán y el sistema de pago pero la fórmula pretende dinamizar la economía local asumiendo el Concello parte del consumo. «Por 40 euros pódese ter un bono de 50 e por 80 un de 100», resume el regidor. Es decir, añade, que el Concello asume 10 euros de cada 50 de gasto. «Imos apoiar o bonocomercio, porque se o Concello pón 100.000 euros, habería un movemento económico de 500.000 dentro do propio municipio». La campaña prevéra dinamizar el comercio y aliviar la situación económica de los clientes de Cangas.

El gobierno local de Cangas prefiere no dar pasos en falso durante una desescalada que puede sufrir un giro de 180 grados en cualquier momento. Por ello el alcalde se muestra más que cauteloso respecto a cómo enfrentarán la temporada estival en relación a la gestión de sus playas. «Nese apartado hai un mando único e haberá que esperar a saber o que se dispón. Eu non me vou a poñer a parcelar 38 praias», indica Xosé Manuel Pazos.

«Supoño que tampouco serán as mesmas medidas para as semi urbanas que para as rurais como as de Hío ou Aldán, pero insito, prefiro esperar a ver como veñen as cousas e que se decide a nivel xeral», apunta el regidor. Ya hay opciones sobre la mesa, desacartadas aquellas similares a las de Sanxenxo, ya que además de que el número de arenales de Cangas es superior, el municipio morracense está salpicado por numerosas calas que no admiten el sistema ni pueden ser fiscalizadas durante toda la época de verano. «Estamos sopesando incluso que non se poida aceder en coche ás praias, pero non hai nada decidido aínda. Só estamos estudiando alternativas pendentes da evolución da situación», insiste el regidor cangués.

Entre las medidas puestas en marcha por el gobierno municipal para enfrentar la desescalada, está la del cierre del tráfico rodado en gran parte del casco urbano para ampliar las zonas de esparcimiento y facilitar la distancia social entre los vecinos. Desde el día 1 de mayo y, hasta que acabe el confinamiento, la zona entre el cruce de la Avenida de Marín y la rotonda del puerto será libre de tráfico rodado, entre las ocho de la mañana y las diez de la noche. La medida se estrenó con éxito en el puente de mayo, sin que hubiese ninguna incidencia. Desde el Concello se recalca la importancia de no relajar las normas establecidas y en un uso responsable tanto de los tiempos como de los espacios de esparcimientos, respetando la distancia entre personas que impida el rebrote del covid-19. El cierre será entre las 8.00 y las 22.00 horas.

El Concello de Cangas fue el último de la ría de Vigo en reabrir las playas y solo lo hizo cuando ya se había pronunciado el Gobierno. Se permite el acceso a los vecinos que residan en la zona y que hagan algún deporte. No se puede acceder con perros, ni tomar el sol o bañarse en ninguno de los arenales.