La Xunta pide una mayor movilidad dentro de su territorio y que toda Galicia pase de fase

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago / La Voz 06/05/2020 15:37 h

El conselleiro de Sanidade, Xesús Vázquez Almuíña, mantendrá esta tarde un encuentro por videoconferencia con responsables del Ministerio de Sanidad para presentarles la propuesta de la Xunta para la desescalada, que pasaría, entre otras medidas, por que se haga por áreas sanitarias y no por provincias, y que se pueda flexibilizar la movilidad entre esas zonas, siempre que se encuentren en una situación epidemiológica similar. Sin embargo, el conselleiro no aclaró esta mañana, en la presentación de la propuesta, si esa movilidad se refiere a toda Galicia o si quedará limitada a alguna de las siete áreas sanitarias gallegas.

En el documento que ayer se remitió al Ministerio de Sanidad se hace referencia, atendiendo a los datos que exige el Gobierno central para la desescalada, a la capacidad que tiene Galicia tanto en camas de uci como hospitalarias. Según indicó Vázquez Almuíña, en la comunidad ya había más de 9.000 camas en el año 2017, y con la llegada de la pandemia, esa capacidad se incrementó con la habilitación de hospitales de campaña en A Coruña y en Santiago. Aunque esas instalaciones no llegaron a utilizarse, el conselleiro subrayó que podrían ponerse en marcha en cualquier momento. Con ese argumento tratará de convencer al Ministerio de que Galicia está preparada para pasar a la fase 1 el lunes 11. Pero si no fuese suficiente, Vázquez Almuíña dijo que se podrían poner a disposición de una área sanitaria los medios de otra en caso de ser necesario, e incluso «prazas de hotel para pacientes sen posibilidades de ser atendidos no seu domicilio», como se hizo con los sanitarios que fueron alojados en establecimientos hosteleros en el peor momento de la pandemia. En todo caso, Sanidade cree que, con los recursos propios y los que se pusieron al servicio del sistema por el coronavirus, se cumplen con creces los requisitos que pide el Gobierno central para pasar de fase.

Galicia cumple también, a tenor de la evolución de los datos diarios de la incidencia del coronavirus, los requisitos exigidos en cuanto a la expansión y el control de la pandemia. «Nos últimos 14 días temos 196 concellos sen ningún caso de transmisión comunitaria», afirmó en la comparecencia el subdirector xeral de Información sobre a Saúde, Xurxo Hervada. El Gobierno solicitó a las comunidades autónomas que garantizasen, en un plazo máximo de cinco días, un total de 1,5 y 2 camas de uci y entre 37 y 40 camas de enfermos agudos por cada 10.000 habitantes, por si hubiera un rebrote. Según el departamento autonómico, la previsión de recursos asistenciales que se baraja prevé una capacidad asistencia hospitalaria en distintas fases para poder llegar a disponer de 10.313 camas de hospitalización convencional para la atención a enfermos de covid-19.

Camas en hoteles

En cuanto a las peticiones que hace la propia Xunta, atendiendo al compromiso del presidente del Gobierno de llegar a una «cogobernanza» que permita adoptar acuerdos entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas, el conselleiro de Sanidade insistió en seguir el criterio de las áreas sanitarias porque entiende que la provincia es una división administrativa del siglo XIX, mientras que las siete áreas sanitarias gallegas y sus catorce distritos reflejan mejor no solo cuestiones de salud, sino también socioeconómicas y geográficas. Pero además, la Xunta propondrá una mayor movilidad dentro del territorio autonómico. Vázquez Almuíña, que incidió varias veces en que la pérdida de movilidad a causa de la pandemia no dejaba de ser la restricción de un derecho fundamental de los ciudadanos, solicitará que los movimientos de personas en Galicia se produzcan entre territorios que se encuentren en una situación epidemiológica similar; es decir, con un número de casos activos y riesgo de contagios parecido. Puso como ejemplo el norte de Italia, el epicentro europeo de la expansión de la pandemia. Dijo que si se hubiese restringido la salida del país en un primero momento, la incidencia en Europa habría sido menor, mientras que los flujos de población entre otras zonas menos afectadas tuvieron consecuencias menos agresivas. El conselleiro, con todo, no aclaró si pedirá la libre libertad de movimiento en toda la comunidad o si la solicitud se hará por zonas. En todo caso, dijo que toda Galicia estaba preparada para pasar a la fase 1 y en condiciones de afrontar una nueva ola, de llegar a producirse.

Tras la reunión con el Ministerio de Sanidad que se celebrará esta tarde, Galicia sabrá si el Ejecutivo le da el visto bueno a su propuesta y, por lo tanto, los gallegos podrán conocer con mayor detalle cómo será la siguiente fase de la desescalada en su territorio.