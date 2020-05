Trump visita una fábrica de mascarillas, con la boca al descubierto, y le reciben con la canción «Live and let die»

0

La Voz de Galicia Redacción

06/05/2020 18:28 h

A Donald Trump le salió a deber su visita a la filial que tiene la compañía Honeywell's en Arizona. Protegido por unas gafas pero con la boca al descubierto, el presidente de Estados Unidos fue recibido por los empleados de esta compañía (que ha pasado de fabricar motores de aviones a hacer mascarillas), con una canción que, probablemente, el magnate no hubiese escogido para la vista. Los trabajadores dejaron que sonase a todo volumen Live and Let Die (Vive y deja morir), de Gun's and Roses, mientras Trump recorría la planta.

La gestión de la pandemia que está llevando a cabo el neoyorquino genera, desde el principio, rechazo en buena parte de la sociedad. Al negacionismo inicial de la magnitud de esta catástrofe sanitaria le han ido sucediendo numerosas polémicas. Las sugerencias de inyectar desinfectante y luz a enfermos de la Covid-19 para matar el virus, las constantes miradas a otros países para desenfocar su estrategia («Mira lo que ha pasado en España, es increíble, ha sido destrozada», comentó hace unas semanas) o la decisión de reactivar a finales de mes la actividad económica pese a que asume que supondrá un aumento en el número demuertes, son algunos de los farragosos terrenos en los que se ha metido.

En la actualidad Estados Unidos rebasa los 71.000 muertos por Covid-19 tras sumar ayer 2.333 más. Nueva York sigue siendo el epicentro de la pandemia en el país con más de 25.000 fallecidos.