O Concello de Cambados prepárase para reabrir o consistorio este luns

Cambados 06/05/2020 13:59 h

O luns volverán abrir as portas do Concello de Cambados para a atención ao público. O primeiro paso será reabrir o rexistro municipal e, a partir de aí, iranse incorporarando o resto dos servizos -tanto do consistorio como do edificio municipal da rúa Ourense- en función da evolución da desescalada. Para que a volta se faga con todas as garantías de seguridade sanitaria vanse tomar una serie de medidas: implantación de sistema de cita previa para evitar aglomeracións, habilitación de novos espazos mediante retirada de mobiliario, instalación de bandas de separación no chan, colocación de pantallas de metacrilato, control de aforo desde a porta principal, medidas de protección individual para os traballadores e para aquelas persoas cunha maior vulnerabilidade, aplicación de métodos de desinfección e antivirucidas homologados, reforzo na limpeza de instalacións e a realización de probas de detección tanto do IGM como o IGG —non dos PCR— para os traballadores que están en activo. Co fin de favorecer a conciliación laboral e familiar, o Concello concederá horarios especiais aos traballadores que o soliciten así como a posibilidade de prorrogar o teletraballo.

Estas medidas foron acordadas cos representantes dos traballadores nunha reunión celebrada o martes no consistorio ca presenza da alcaldesa, Fátima Abal, e a concelleira de Réxime Interior e Persoal, Cruz Leiro.