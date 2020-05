Solo Madrid y Cataluña dudan en dar el salto a la fase 1

0

06/05/2020 17:07 h

Este miércoles a las 14 horas se cerró el plazo para que las comunidades autónomas solicitaran el pase a la fase 1 de la desescalada. Solo Madrid y Cataluña, las más afectadas por la pandemia del covid-19, mantienen las dudas y todo apunta a que deberán esperar para seguir transitando hacia la «nueva normalidad». El conselleiro de Sanidad, Xesús Vázquez Almuíña, ha defendido que Galicia cumple con los requisitos para alcanzar esta fase 1. En la propuesta enviada al ministerio, se ha solicitado que el desescalamiento se haga por áreas sanitarias y no por provincias, y que se pueda flexibilizar la movilidad entre esas zonas, siempre que se encuentren en una situación epidemiológica similar.

Galicia

El conselleiro de Sanidade, Xesús Vázquez Almuíña, mantendrá esta tarde un encuentro por videoconferencia con responsables del Ministerio de Sanidad para presentarles la propuesta de la Xunta para la desescalada.

Según indicó, en la comunidad ya había más de 9.000 camas en el año 2017, y con la llegada de la pandemia, esa capacidad se incrementó con la habilitación de hospitales de campaña en A Coruña y en Santiago. Aunque esas instalaciones no llegaron a utilizarse, el conselleiro subrayó que podrían ponerse en marcha en cualquier momento. Con ese argumento tratará de convencer al Ministerio de que Galicia está preparada para pasar a la fase 1 el lunes 11.

Madrid

La Comunidad de Madrid aún no ha decidido si pedirá al Ministerio de Sanidad pasar a la fase 1 de la desescalada, ya que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha abandonado la reunión del Consejo de Gobierno en la que se estaba debatiendo este asunto para acudir a un acto en la localidad de Móstoles.

Según informa EFE, previamente, en una entrevista en RNE, Ayuso (PP) ha indicado que para pasar a la fase 1 de la desescalada Madrid todavía tiene que reducir el porcentaje de enfermos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), lo que cree que «en estos días será posible».

Ha afirmado que no quiere «tener prisa para acceder a la desescalada», pero sí la tiene «por acabar con esta maraña de pasos y burocracia», que, a su juicio, es un «sinsentido».

Cataluña

Según informa TV3, la Generalitat de Cataluña prevé que solo tres de las nuevas regiones sanitarias podrán pasar a la fase 1: Terras del Ebro, Campo de Tarragona y el Alto Pirineo-Arán. Esta cuestión estaría motivada para evitar la movilidad desde el área metropolitana de Barcelona hacia otras regiones sanitarias.

Este martes, la consejera de Salud, Alba Vergés, ya aseguró que para pasar a una nueva fase no solo se puede tener en cuenta los datos sanitarios, sino también los de movilidad, ya que esto aumenta el riesgo de contagio.

Asturias

Asturias solicitará que toda la comunidad entre en fase 1 el 11 de mayo, pero además pedirá que algunas comarcas, en las que no ha habido ningún caso de coronavirus, avancen a mayor ritmo y adelanten fases. Estas zonas tienen capacidad de gestionarse económicamente y pueden controlar la movilidad para que no entren personas con infección. Asturias es una de las autonomías que no apuesta por la unidad territorial provincial, ya que plantea desescalar por comarcas.

Cantabria

Cantabria propone no solo pasar a la fase 1 el 11 de mayo sino adelantar actividades de la fase 2, porque la comunidad cumple todos los criterios fijados. Así, plantea abrir a partir del 11 con cita previa academias, concesionarios, ITV, talleres o permitir la práctica individual de golf. El presidente regional, Miguel Ángel Revilla, asegura que se cumplen los parámetros de camas y el índice R0, por debajo de 1 desde hace días, por lo que plantea adelantar actividades de la fase 2 a la fase 1 y de la 3 a la 2.

Aragón

Por su parte, Aragón solicitará al Estado que la mayor parte de la comunidad pase directamente a la fase 2 de la desescalada el día 11 de mayo, porque en la inmensa mayoría de los 730 municipios que aglutinan a 600.000 aragoneses, excluyendo Zaragoza, la incidencia del coronavirus ha sido ínfima. Aragón rechaza que el proceso se haga por provincias.

Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a trasladar este miércoles su propuesta de documento de desescalada para que la región pueda pasar a las fase 1 el próximo 11 de mayo, con propuestas como cambiar el horario de los paseos, pasar todos los actos y espectáculos directamente a la fase 3 o poder realizar desplazamientos en la provincia.

Según informa Europa Press, así lo ha dado conocer el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en rueda de prensa, en la que ha manifestado de igual modo que los valores asistenciales que reclama el Ministerio de Sanidad, la región los cumple en cuanto a promedio de casos, nivel de contagio, camas de críticos, capacidad para hacer PCR o medios de protección, en concreto de mascarillas.

La región aboga por que la fase 1 se acometa en el nivel territorial de la provincia, y añade que está ultimando una plataforma online de comunicación de casos que servirá para conocer el número de contagiados. La Comunidad Autónoma aboga por cambiar el horario destinado a los paseos, ya que no es lo mismo la zona centro que el norte por las temperaturas y el clima; se decanta por la apertura de hoteles sin abrir las zonas comunes; aforos del 30 por ciento en bibliotecas y museos o limitar a diez personas los cupos de turismo colectivo y de naturaleza.

País Vasco y Navarra

El Gobierno vasco asegura que cumple con todos los parámetros para entrar el día 11 en la fase 1. También Navarra pedirá al Gobierno central pasar a la fase 1 al considerar que se cumplen los indicadores cuantitativos de camas y los requisitos sanitarios.

Baleares y Canarias

Las únicas que ya van por delante. Tres islas de Canarias y una de Baleares pasaron ya a la fase 1 el 4 mayo. El presidente del archipiélago canario, Ángel Víctor Torres, mostró su intención de que el resto de islas se unan el día 11. Baleares fue la primera comunidad en pedir que Menorca e Ibiza se sumen a Formentera en el paso a la fase 1, pero no se pronunció sobre el caso de Mallorca.

Andalucía

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado este miércoles en el Parlamento autonómico que la propuesta de la desescalada en Andalucía remitida al Gobierno central incluye que las ocho provincias y 30 de los 33 distritos sanitarios evolucionen hacia la fase 1 de desconfinamiento.

«Los tres restantes -dos de Granada y uno de Málaga- con condiciones», ha detallado Moreno durante la sesión parlamentaria de control al Gobierno, en la que ha reconocido que el confinamiento decretado por el Ejecutivo de la nación le ha «sentado bien» a Andalucía, que tiene «indicadores mejores» que otras comunidades, pero también las medidas adoptadas «mucho antes» por la Junta.

Según informa EFE, lo ha subrayado después de que la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, dijera que el confinamiento ha sido «bueno» para Andalucía y le reclamara «transparencia, rigor e información» sobre el plan de desescalada del Gobierno autonómico.

Castilla y León

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha informado de que en la mañana de este miércoles Castilla y León ha remitido al Ministerio de Sanidad su propuesta para la desescalada en la Comunidad, en el que se incluye que el próximo lunes sólo 26 zonas básicas de salud avancen a la Fase 1.

Casado ha detallado que el informe remitido por la Junta obedece a criterios «sanitarios y epidemiológicos» y se tiene en cuenta la ausencia de casos durante los últimos siete o 14 días para poder avanzar en cada una de las zonas básicas de salud de la Comunidad y no en las provincias como, en un primer momento, planteó el Gobierno central.

Además, otras de las cuestiones que se han tenido en cuenta es la posibilidad de aislar y reconocer casos concretos en determinadas áreas y demás cuestiones relacionadas con el refuerzo de la Atención Primaria, algo que, en su mayoría, ya se cumple en toda la Comunidad.

«Las zonas básicas de salud son más aislables», ha insistido Casado, quien ha confiado en que la población entienda «perfectamente estos criterios». «Nos basamos en el principio de prudencia», ha detallado.

Murcia

El Gobierno murciano va a comunicar al Ministerio de Sanidad que la Región está «preparada» para pasar a la fase 1 el próximo lunes, 11 de mayo, tras en base a los informes preceptivos del servicio de epidemiología y de Salud Pública.

«Nuestros expertos nos dicen que no hay motivo para continuar en la fase 0 y que tenemos capacidad suficiente para dar un paso más y tener la situación bajo control», ha destacado López Miras en una rueda de prensa en la que ha comparecido acompañado por el consejero de Salud, Manuel Villegas.

Tras informar a los partidos con representación en la Asamblea y a los 45 alcaldes de la Región, López Miras ha avanzado que, si el Ministerio lo autoriza, la Región dará el 11 de mayo «un paso más para recuperar la normalidad que todos anhelamos, para la reactivación económica, con todas las cautelas».

«La Región ha afrontado esta crisis sin precedentes de forma ejemplar, de forma que sus ciudadanos y sus empresarios han demostrando una gran responsabilidad», según López Miras, quien ha celebrado que «quedarse en casa ha salvado muchas vidas, y también la precaución con la que se ha salido a la calle cuando se ha autorizado».

La Rioja

La Rioja va a solicitar al Ministerio de Sanidad su pase, a partir del próximo lunes día 11 de mayo, a la Fase 1 de la desescalada por la crisis del coronavirus, como ha avanzado este miércoles el portavoz del Gobierno regional, Chus del Río.

Del Río ha incidido en que «por parte del Gobierno de La Rioja, y, especialmente, por la Consejería de Salud, se ha ido trabajando estos días, y, más intensamente aún en las últimas horas, en este documento pedido por el Ministerio», y que debe entregarse este mismo miércoles como fecha límite.

«Confiamos, y así se refleja en el informe, en que no va a haber ningún problema para que el Ministerio dé luz verde para que se produzca en La Rioja ese pase a la Fase 1 a partir del próximo lunes», ha finalizado el portavoz del Ejecutivo riojano.

Valencia

La consejera de Sanidad de Valencia, Ana Barceló, afirmó que la comunidad está preparada y tiene recursos suficientes para poder pasar a partir del lunes a la fase 1 de la desescalada.

Extremadura

En cuanto a Extremadura, el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad adelantó el lunes que han trabajado para solicitar que las dos provincias extremeñas pasen a la siguiente fase de la desescalada el lunes.