Ribadeo valora cómo celebrar mercados y Mondoñedo fija ya las distancias

La Voz de Galicia M. CUADRADO

VIVEIRO / LA VOZ 07/05/2020 05:00 h

Con la orden de la Consellería de Medio Rural que autoriza a levantar desde este lunes, 4, la prohibición relativa a la realización de los mercados tradicionales con venta directa de productos agrícolas y ganaderos, no se disiparon todas las dudas en plena crisis del covid-19. En Ribadeo todavía estudian cómo reactivar los mercados semanales de miércoles y sábados. El alcalde Fernando Suárez cree que el de los miércoles, tal y como se celebraba, no va a ser viable. Ayer no confirmaba si el próximo 13 se retomará el mercado o si habrá que esperar algo más: «Estamos buscando vías para, canto antes, poñelos en marcha novamente. Pero igual que todos os sectores do comercio e da hostalería están facendo unha serie de cambios para adaptarse ás leis que nos están vindo de súpeto, estamos tamén desde o goberno municipal, tanto cos membros do goberno como cos funcionarios e técnicos municipais responsables, funcione o mellor posible, e hai que ter en conta que a partir de agora vai haber unhas medidas básicas diferentes no que ten que ver coas separacións… Ata hai moi poucas horas, as normativas que nos veñen dadas polo Estado estaban en contradición cunhas que dispuxo a Xunta, e ata hai moi poucas horas non tivemos unha certeza concreta de como casar os dous aspectos, tivemos que chamar tanto á Subdelegación do Goberno como á Xunta de Galicia para ver como interpretar estas normativas».

El regidor cree que hay que tener en cuenta que el mercado ribadense tiene unos cien puestos, «tanto de produtores agroalimentarios como de roupa e outro tipo de artigos. Polo tanto estamos estudándoo, hai que dar un período de adaptación, sabendo que o mercado tal e como o coñecemos ata agora non vai poder ser viable, polo que estamos traballando para establecelo dunha maneira segura tanto para os vendedores ambulantes e os produtores como tamén para os clientes (..) Sabemos que é unha vía de ingresos de moita xente, pero temos que primeiramente salvagardar a seguridade pública de tanto esforzo que nos está custando a toda a sociedade toda esta situación».

Por su parte, el Concello de Mondoñedo emitió este miércoles un bando autorizando la celebración de los mercados semanales, «quedando limitados única e exclusivamente a produtos agrícolas e gandeiros do sector da alimentación e a produtos perecedoiros». En cuanto a los puestos se recoge que «deberán atoparse separados por unha vía de tránsito e cunha distancia mínima entre eles de seis metros e permítese unha separación mínima de catro metros entre os laterais. Dentro dun mesmo posto, as persoas vendedoras deberán gardar entre sí unha distancia de 2 metros».

Gel y guantes

También queda restringida la actividad a un único operador, «no caso de que as medidas do posto non fagan posible esta separación física». Recomiendan contar con gel desinfectante y poner a disposición de la clientela guantes de un solo uso.

Los vendedores deben ser los titulares de la explotación con actividad inscrita en la sección de venta directa y los usuarios deberán mantener la distancia mínima entre personas de dos metros.