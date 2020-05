Madrid solicitará acceder a la fase 1 a pesar de que Ayuso dijo que la comunidad no estaba preparada

0

06/05/2020 20:04 h

Batalla política en el seno del Gobierno de la Comunidad de Madrid. ¿El motivo? Si la región está preparada para acceder a la fase 1 de la desescalada. No lo creía así la presidenta regional, una Isabel Díaz Ayuso, que deslizó esta mañana en una entrevista en RNE que se debía reducir el porcentaje de enfermos en uci para poder dar el paso. Su parecer chocó directamente con el de su vicepresidente, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, quien llevaba varios días asegurando que la comunidad sí estaba preparada: «Tiene un sistema sanitario robusto» «No se puede esperar más tiempo para abrir y recuperar la normalidad de forma gradual», afirmó. Victoria para este segundo, que ha logrado su objetivo, que se solicite al Gobierno de España acceder a la fase 1.

La popular había afirmado esta mañana que no quería «tener prisa para acceder a la desescalada», aunque sí la tenía para «acabar con esta maraña de pasos y burocracia», que, a su juicio, es un «sinsentido». Su visión chocó con la de Aguado, que mostró su preocupación por la economía de la región: «Si no lo hacemos ya, será tarde para miles de negocios, de pymes, de autónomos que ya no podrán abrir porque no pueden soportar el peso de los costes fijos sin tener ni un solo euro de ingresos».

Fuentes del Gobierno regional han informado de que la intención de la Comunidad de Madrid es pasar a la fase 1 el 11 de mayo «con mucha prudencia» y «con medidas protección individual a través de mascarillas», según informa EFE.