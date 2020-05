Casado anuncia la abstención del PP y acusa a Sánchez de jugar «a la ruleta rusa» con los españoles

0

Madrid / La Voz 06/05/2020 12:32 h

«Nuestra lealtad no es con su Gobierno, sino con los españoles. Por todo ello, no podemos apoyar esta prórroga y no la vamos a apoyar». El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado la abstención del PP en la votación de la prórroga del Estado de alarma y ha advertido de que si no votan en contra es porque el PSOE ha aceptado sus exigencias de separar los ERTE de la medida excepcional y la puesta en marcha de una «cogobernanza» con las comunidades. Algo, que según dijo, ha acabado haciendo «a la fuerza» con su «nueva geometría variable». «Mantendremos el compromiso de no votarle en contra», dijo, pero añadió que «todos los españoles esperamos que este sea el último decreto del estado de alarma». «Si no es capaz de encontrar en 15 días un plan B no vuelva a pedir lealtad a la oposición», le ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejado claro que, de no cambiar las cosas, la próxima vez votarán en contra.

«Usted miente. Manipula las consecuencias económicas y sociales». El líder del PP lanzó de esta forma un durísimo alegato en el Congreso contra las gestión del presidente del Gobierno en la crisis del covid-19. El más severo desde que se desató la pandemia. Acusó al Gobierno de estar jugando «a la ruleta rusa» con los españoles al iniciar una desescalada sin tener un estudio de seroprevalencia en todo el territorio nacional. «Es como bajar una montaña con los ojos cerrados. Sigue sin reconocer un solo error y quiere que le apoyemos sin rechistar», le dijo al presidente del Gobierno. Y calificó de argumentos «más de curandero que de un comité científico» los ofrecidos por el Ejecutivo para justificar el hecho de que España tenga la mayor cifra de muertos por el coronavirus de Europa. Negó que eso deba a que los españoles sean más expansivos, a que tienen más turistas, porque son las zonas más turísticas las menos afectadas, y menos a que el virus vino del este, como dijo la vicepresidenta cuarta, porque Grecia está más al este que España y tiene muchos menos muertos y contagiados. En lo que afecta a las medidas económicas y la puesta en marcha de ayudas a los más efctados, acusó a Sánhez de «tomar como rehenes» a millones de españoles al ligar el mantenimoejto de los ERTE al mantemimiento del estadi de alarma y a que l aoposiicón le diara su apoyo en el Congreso.

«Nosotros no somos como ustedes», afirmó Casado, que acusó al Gobierno de usar a las víctimas y culpar al PP de lo que pueda suceder si no le apoya y le reprochó que diga que provocarán «miles de muertos» si no respaldan la prórroga del estado de alarma. «Entonces, ¿ustedes serían los culpables de la muerte de 25.000 españoles?», afirmó para rebatir ese argumento. «¿Pretende que desarrollemos un síndrome de Estocolmo por el que le perdonemos sus errores a cambio de la libertad vigilada para tomar un vermú durante las franjas horarias en las que nos estabula?», llegó a preguntarle al líder socialista.

«Queremos certidumbre y no más chapuzas, improvisaciones y bandazos», le espetó a Sánchez. «El caos es usted», le dijo frente al argumento del Gobierno de que derogar le estado de alarma llevaría a un caos económico y social. Casado afirmó que el PP no es un partido «federal ni jacobino» y se ha quedado solo en la defensa del Estado autonómico frente a un presidente del Gobierno que pretende «mantener poderes absolutos» y busca una «dictadura constitucional», al contrario de lo que ocurre en todos los países desarrollados.

«Su disfraz de falso moderado ya no engaña a nadie», añadió, asegurando que si el PP estuviera en el Gobierno los partidos del actual Ejecutivo estarían «haciendo escraches» en sus domicilios y llamándoles «asesinos».