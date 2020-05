Abascal amenaza a Sánchez con presentar una moción de censura

0

La Voz de Galicia

06/05/2020

«Han muerto con la crisis del coronavirus más gente de la que asesinaron sus ídolos en Paracuellos». El líder de Vox, Santiago Abascal, convirtió su intervención en el debate sobre la prórroga del estado de alarma en una ataque ideológico sin cuartel al Gobierno. Abascal no se limitó a adelantar su rechazo a la prolongación de la medida y a acusar al Gobierno de aplicar un «estado de excepción encubierto», sino que amenazó con presentar una moción de censura contra Sánchez. Aunque admitió que esa propuesta, que implicaría que se presentara ante el Congreso como candidato a la presidencia del Gobierno, no tendría ninguna posibilidad de prosperar, indicó que serviría «para que se sepa con nombres y apellidos qué diputados apoyan a este Gobierno ruinoso». Una forma de presionar no solo a Sánchez, sino también a Ciudadanos, que apoyará la prórroga del estado de alarma, y también al PP, que se abstendrá y que en ningún caso apoyaría a Abascal como candidato alternativo a Sánchez.

«No descarto que sea necesaria una moción de censura. La responsabilidad es del primer partido de la oposición. Pero, si la delega, quizá tenga que ejercerla otro grupo», indicó. «Debe alejarse del tradicional odio de la izquierda a los homosexuales y dejar de rendir homenaje a sus perseguidores y asesinos como el Che Guevara» reclamó al presidente del Gobierno, recordando los elogios de miembros de Unidas Podemos y de Izquierda Unida al dictador Fidel Castro. Acusó a Pablo Iglesias de «apelar a la Guerra Civil», de verter amenazas propias de un «chequista» porque «solo tiene odio y una obsesión patológica por los años treinta del siglo pasado» y de ser un «negacionista de los crímenes comunistas, lo que puede constituir un delito de los regulados en el artículo 510 del Código Penal».

Abascal se mostró dispuesto a incumplir el confinamiento ordenado en el estado de alarma y anunció que convocará manifestaciones en coche contra Pedro Sánchez en las principales ciudades españolas recomendando a los manifestantes que porten banderas españolas.