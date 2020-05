La respuesta de Roberto Leal a Pablo Motos por preguntarle si «suavizará» su acento andaluz en «Pasapalabra»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

05/05/2020 17:11 h

Pablo Motos ha vuelto a generar una oleada de comentarios por una pregunta que le hizo en la noche del lunes a Roberto Leal, ahora compañero de cadena en Antena 3 como presentador del próximo Pasapalabra.

Motos y Leal estaban comentando la marcha de las grabaciones del programa, que ya han arrancado, y quería saber qué tal está encajando la ágil dinámica del concurso.

Así que le preguntó: «¿Qué tal va lo de hablar muy deprisa? ¿Lo llevas bien?». El sevillano respondió: «Yo hablo muy deprisa. Aquí el quid es hablar deprisa y que se te entienda». Y ahí fue donde Motos introdujo el comentario por el que ahora le llueven las quejas: «Lo del acento andaluz, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a suavizar o lo vas a dejar?», abundando así en el tópico que estigmatiza a los acentos propios de las distintas regiones españolas y que se diferencian del registro considerado «correcto».

Roberto Leal, la elegancia en persona. 👏🏻 pic.twitter.com/0VbQl7cuqX — Miguel Ángel López (en casa 🏡) (@miguelangel_992) May 4, 2020

Roberto Leal respondió con su habitual templanza: «Creo que no tiene nada que ver el acento con la pronunciación o con la dicción. Eso creo que será un debate y a mí me encanta que surja, más teniendo a El Monaguillo allí en la mesa», dijo el presentador en referencia al humorista y colaborador de El hormiguero Sergio Fernández, natural de Málaga.

«Yo trataré de articular más, pero en el momento en que los concursantes me entiendan, que me entienden perfectamente porque llevo 20 años trabajando en televisión, ahí no hay problema. Creo que tienes que ser tú mismo, y si Antena 3 te llama es para que seas tú y no un muñeco», concluyó el sevillano.

Pablo Motos tampoco pasó inadvertido la semana pasada cuando hizo chistes en el programa acerca del aspecto del doctor Fernando Simón. «¿No os parecen muy largas las respuestas de Fernando de Simón?». «Se me olvida la pregunta», apostillaba Luis Piedrahita, colaborador de El hormiguero. «Cómo es ese hombre parece que lleva varios días durmiendo en un coche...», decía Motos, mientras que Marron, otro colaborador, añadía: «Parece que lo acaban de despertar para la rueda de prensa: 'Venga, Fernando, levanta'».

Pablo Motos también fue muy crítico el miércoles de la semana pasada con el presidente Pedro Sánchez y con el plan de desescalada anunciado por el Gobierno para combatir la pandemia de coronavirus. En su alocución en contra de la gestión de esta crisis, el presentador bromeó con ironía: «Tema del día, el presidente ha anunciado un plan de desescalada en cuatro fases que no lo han conseguido entender ni Los lobos de ¡Boom!».

Los propios miembros de Los Lobos, por boca de Manu Zapata, respondieron a Motos que ellos sí habían entendido los planes del Gobierno. «Entendemos el tono irónico de tu mensaje, #PabloMotos. Pero también el plan de desescalada en cuatro fases que plantea el Gobierno», escribió el ganador de ¡Boom! Y añadió: «Los Lobos, cada cual desde sus posibilidades, ayudaremos a salir de esta crisis con responsabilidad, empujando el carro y no poniendo palos en las ruedas».

Los Lobos @loslobostv cada cual desde sus posibilidades, ayudaremos a salir de esta crisis con responsabilidad, empujando el carro y no poniendo palos en las ruedas @Alberto61794374 @ManuZapata73 @GerunDain — Manu Zapata SANIDAD PÚBLICA, ¡¡¡GRACIAS!!! (@ManuZapata73) April 30, 2020

«Pasapalabra» llegará en mayo

Roberto Leal es el último presentador en llegar a la plantilla de Atresmedia y lo hace para presentar Pasapalabra. En la mañana de este martes estuvo con Susanna Griso en el programa Espejo Público, programa donde él mismo trabajó durante cuatro años, y confirmó que el concurso llegará a Antena 3 este mes de mayo, aunque todavía no puede decir fechas. Leal confesó que se encuentra con ganas y con ilusión.

¿Cómo se sintió al recibir la llamada para presentar Pasapalabra? «Fue por un lado muy emocionante, para aplaudir. Había muchos rumores de que estaba mi nombre en una lista», explicaba el presentador. «Y me llaman y me dicen que si quería que me lo pensara, pero que me lo pensara rápido... y también tenía que cerrar mi etapa en Televisión Española. Es un gran reto... contento y feliz».

Asegura que ahora quiere hacerlo muy bien y se está preparando para ello: «Llevo días entrenando con mi mujer para el Rosco. Y el día que me invitéis al programa tengo un vocabulario que no me vais a querer a invitar», les comenta.