«Algo está mal. Tengo dolor en el pecho», recuerda el primer paciente con covid-19 en Francia, detectado en diciembre

La Voz de Galicia M. C. Cereijo

Redacción 05/05/2020 12:05 h

¿Cuándo llegó el covid-19 a Francia? La pregunta sigue sin tener una respuesta clara. Los primeros casos confirmados se conocieron en enero, pero un mes antes Amirouche Hammar podría tener ya el virus. Este hombre, residente de Bobigny, en la localidad francesa de Seine Saint Denis, llegó a un hospital el 27 de diciembre con síntomas que ahora son familiares: tos seca, fiebre, fatiga y dificultades respiratorias severas. «A las 5 de la mañana, decidí tomar mi automóvil y fui directamente al hospital. Algo está mal, tengo un fuerte dolor en el pecho», comentó al canal BFMTV. Hammar pensó primero en que se trataba de una gripe, pero los resultados fueron otros.Tenía el covid-19.

Era final de diciembre y el período de incubación del virus es de unos 14 días, por lo que Hammar debió infectarse a principios de ese mes. En ese momento, solo China parece verse afectada por la epidemia. La Organización Mundial de la Salud declara la existencia de un nuevo coronavirus el 12 de enero. La primera muerte se anuncia al día siguiente. Casi un mes después. Los equipos de enfermería en Bobigny se enfrentan a un verdadero misterio sobre el origen de la enfermedad de Amirouche Hammar.

Este hombre, que ya superó la enfermedad, conoció solo hace diez días que la había padecido, después de que el responsable de reanimación de los hospitales Avicenne y Jean Verdier de París, Yves Cohen, hubiese informado de que se habían realizado las pruebas del coronavirus a muestras de pacientes tratados en los últimos meses por neumonía y que varios de ellos habían dado positivo, el más antiguo, Hammar, el 27 de diciembre. Los primeros casos fueron confirmados por las autoridades francesas el 24 de enero: dos en París y otro en Burdeos, casi un mes después.

Cohen explicó que se hicieron las pruebas de coronavirus porque los pacientes dieron negativo por gripe. «De los 24 pacientes, uno del 27 de diciembre, dio positivo por coronavirus», confirmó. Cada muestra fue procesada varias veces para garantizar que no había errores. Sin embargo, Cohen no concretó si Hammar fue el «paciente cero» de la epidemia, aunque sí reveló que superó la enfermedad.

Hammar contagió a sus dos hijos, pero no a su mujer, trabajadora de un supermercado. Hammar no había viajado y su padre no tiene ninguna conexión con China. ¿Cómo se infectó? Todo apunta a su esposa, empleada en un hipermercado cerca del aeropuerto Roissy-Charles-de-Gaulle, que podría haber traído el virus a su casa. «Servimos a los clientes que vienen directamente desde el aeródromo, con las maletas», comentó Fatiha Ammar. Conocer con toda fiabilidad que Hammar es el paciente cero, como todo apunta, no es un tema menor ya que ayudaría a comprender la cadena de contagio del virus en Francia.