Feijoo mantiene su oposición al estado de alarma después de recibir una llamada de Carmen Calvo

La Voz de Galicia

Madrid / La Voz 05/05/2020

El Gobierno trabaja contra reloj para tratar de asegurarse una mayoría que le permita sacar adelante la prórroga del Estado de alarma. Ante la pérdida constante de apoyos y la posibilidad de que el PP acabara votando en contra, lo que pondría en peligro la ampliación de la medida excepcional, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, está contactando con todos los grupos políticos para tratar de alcanzar un consenso que les permita apoyar la prórroga. Pero Calvo está contactando también con los presidentes autonómicos del PP para intentar que estos inclinen la posición del líder popular, Pablo Casado, hacia el apoyo al Gobierno, o al menos a la abstención.

Entre los que han sido contactados está el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, que en un mensaje en Twitter ha confirmado la llamada de Calvo. «Se lo agradezco pese a ser con hechos consumados», afirma Feijoo, que indica que coincide con el Ejecutivo en que «lo primero es la salud y no hay que dejar de actuar». Pero el líder gallego no ha cambiado su posición después de la llamada y añade que «todas las medidas pueden adaptarse sin prorrogar sine die el estado de alarma, por lo que el Gobierno debe tener un plan B (o C, de Constitución)». Otra cosa, insiste, es que «el Gobierno necesite tiempo para organizarse». Eso, según Feijoo, es «más entendible que las razones expuestas públicamente hasta ahora».

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se muestra menos comprensiva con los intentos del Gobierno de recuperar el apoyo del PP. «Todos los días hay atropellos y no por eso prohíbes los coches», señaló, al ser preguntada por si dormiría tranquila si decae el estado de alarma y todos los madrileños salen a la calle. Ayuso niega que no prorrogar el estado de alarma lleve al caos, como asegura el Ejecutivo. «¿Qué se cree el Gobierno que ha ocurrido en España? Ya estamos en el caos. ¿Qué puede haber más caótico que las decenas de miles de muertos que tenemos sobre nuestras espaldas o la cifra de desempleados a la que nos estamos abocando por la caída del PIB?», indicó.

La vicepresidenta del Gobierno, y también la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, negocian con varios dirigentes del PNV, como el presidente del EBB, máximo órgano del partido, Andoni Ortuzar, y el portavoz parlamentario de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban. Pero los nacionalistas vascos han reiterado que «a día de hoy» no estamos «en la misma situación en las diferentes comunidades autónomas y esa asimetría exige también planes de desescalada diferentes y que estén gestionados por la gente que estamos más cerca de terreno». Ortuzar, indicó, no obstante, que están abiertos a apoyar el decreto del estado de alarma con la condición de que haya «un mando único compartido» para que haya una cogestión con las comunidades. Aunque los contactos se mantienen también con ERC, las posibilidades de que los independentistas catalanes cambien su anunciada intención de votar en contra se consideran escasas. Las negociaciones con los partidos pequeños, que cuentan con uno o dos escaños, pueden ser decisivas en la votación final si el PP acabara dando un no a la prórroga. Algo que en el PSOE consideran casi imposible, porque entienden que a lo más que podría llegar Casado es a la abstención.