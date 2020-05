El Concello de Lugo pospone el cobro del ICIO y de la tasa de Servizos Urbanísticos

Obreros trabajando en abril en una nave en As Gándaras

lugo 05/05/2020 17:54 h

Desde este martes 5 de mayo los lucenses pueden esperar a la concesión de la licencia o a la comunicación de conformidad para liquidar la tasa por la prestación de Servizos Urbanísticos y el Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras (ICIO). Se trata de dos gravámenes que, hasta ahora, debían abonarse por adelantado en el momento de la presentación de la solicitud ya que el pago era requisito indispensable para que comenzase la tramitación del procedimiento administrativo.

La decisión, señalan desde el gobierno de Lara Méndez, «obedece ao compromiso adquirido e anunciado pola rexedora en días pasados co empresariado da construción, tralo encontro telemático que a propia alcaldesa propiciou en abril con representantes da APEC, para abordar a recuperación do sector tralo parón derivado do confinamento». Los constructores lucenses pidieron por escrito a los concellos de la provincia una batería medidas fiscales para ayudar al sector, apostando por reducción de impuestos en vez de recibir subvenciones.

Sobre estos dos impuestos municipales de Lugo, el edil de Urbanismo, Miguel Couto, afirma que «falamos dunha medida cun grande impacto económico tanto para os promotores e particulares como para o Concello, xa que estes tributos supuxeron un ingreso conxunto en 2019 para as arcas municipais de 2.269.083'5€ (1.474.203€ en concepto de ICIO e 794.880'5€ pola Taxa) e a previsión para este exercicio económico alcanza os 3.010.609€ (2.048.233€ e 962.376€, respectivamente)».

El socialista Miguel Couto destacó la transcendencia de la determinación adoptada que «pon, unha vez máis, de manifesto a vontade do executivo de facilitar que o tecido produtivo local poida retomar a actividade nas mellores condicións».

El edil del PSOE explicó que mientras el ICIO «só ten aplicación naquelas intervencións nas que se autoriza a realización dunha obra, construción e instalación, a Taxa pola Prestación de Servizos Urbanísticos afecta a calquera licenza, comunicación previa ou declaración responsable que se solicite». En este sentido, indicó el concejal de Urbanismo que «polo que atinxe a un volume moi importante de actuacións e implica un desembolso cuantioso que nalgúns casos pode chegar, de maneira conxunta, ao 4 % do orzamento total no que se estima a obra. Non ter que anticipar estas cantidades dotará de maior liquidez aos promotores e particulares para que, con eses cartos, poidan facer fronte a outros custos derivados da súa execución».

Miguel Couto señaló que esta medida económica es una más de las que el Concello de Lugo «leva posto en marcha, dende que se decretou o Estado de Alarma, múltiples medidas encamiñadas a protexer o emprego, a axudar aos máis vulnerables e a brindar apoio ás empresas e negocios para que todas e todos poidamos regresar á normalidade o máis rápido posible».

El edil de Urbanismo recordó que el persoal de su departamento priorizó «a xestión dos procedementos administrativos que xa estaban iniciados, de maneira que só na Xunta de Goberno Local celebrada o pasado mes de abril o equipo de goberno concedeu o visto bo a 17 expedientes urbanísticos». Aun así, dijo, se están evaluando otras medidas de apoyo al sector.