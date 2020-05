«A pandemia vai deixar un mundo distinto, pero non será, espero, unha distopía»

La Voz de Galicia

04/05/2020 10:05 h

Leva ben o confinamento porque ten máis tempo para ler, pensar e escribir, pero Senén Barro recoñécese preocupado por tantas traxedias humanas.

-A crise pode supor unha nova fenda entre traballadores cualificados e os que non o están?

-Por suposto. As TIC [tecnoloxías da información e a comunicación] e as tecnoloxías intelixentes poden afondar e alargar esas fendas, tanto no ámbito das oportunidades como no dos salarios e na competitividade das empresas. Non podemos permanecer impasibles vendo como van indo as cousas sen regras, ou só coas regras do mercado. Seguro que agora botaremos en falta máis Estado e menos mercado.

-Que aplicacións informáticas foron máis útiles na pandemia?

-A localización de móbiles, e polo tanto de persoas que estiveron en contacto con outras que enfermaron, permitirá un control en tempo real dos posibles contaxios e a redución da propagación da pandemia. Por certo, unha empresa galega, Situm, spin-off do Citius, o centro do que son director, é líder mundial nesta tecnoloxía.

-Camiñamos cara a unha nova realidade, unha distopía?

-A pandemia vai deixar un mundo distinto, pero non será, espero, unha distopía, ou non maior da que tiñamos. Imos asistir a cambios importantes, e algúns espero que moi desexables. España perdeu desde os 90 máis do 10 % dos empregos industriais, cun desprazamento crecente cara aos servizos, e por mor da crise do 2008 os recortes en investigación, educación e sanidade foron inmensos e insensatos. Espero que nos decatemos de que non podemos renunciar a segundo que cousas, xa que nos vai niso o poder gozar dunha vida digna e ata da propia vida.