Sanidad aclara que «se puede pasear o correr, pero solo una vez al día»

«Se puede salir a pasear o a correr, pero una vez al día. Esto es lo que dictamina la instrucción dada», afirmó ayer por la tarde en su comparecencia el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para disipar esta y algunas otras dudas surgidas de la redacción de las órdenes ministeriales que regulan las primeras medidas de alivio del confinamiento poblacional.

En cuanto a la salida de los niños en los municipios con menos de 5.000 habitantes, que podría entenderse limitada a la franja de las 12.00 a las 19.00 horas, cuando se supone que en estas localidades no operan tales restricciones, Illa señaló que «no obedece al espíritu» con el que se dictó la norma: «Si hay algún error de redacción jurídica, voy a pedir las aclaraciones pertinentes para que quede claro».

En cuanto a las playas, algunos concellos -no todos- permiten acceder, aunque con limitaciones, pero los primeros chapuzones y los baños de sol deberán esperar. Existe cierto desconcierto porque en la orden del Ministerio de Sanidad que autoriza el paseo y el deporte individual permite «circular por cualquier vía o espacio de uso público, incluidos los espacios naturales y zonas verdes autorizadas». Se olvida, no obstante, de especificar qué áreas se incluyen entre estas últimas (parques, áreas recreativas, paseos, playas...). Una indefinición que han tenido que resolver los propios concellos. Y lo han hecho de forma desigual.

A modo de ejemplo, en localidades de Ferrolterra como Valdoviño se autoriza a los vecinos pueden acercarse a los arenales a pasear (si viven a menos de un kilómetro), pero también a hacer surf y un nadador que viva en el municipio podría entrenar en cualquiera de las playas de la localidad dentro de las franjas fijadas. Eso sí, ese deportista no podrá utilizar su vehículo o el transporte público para llegar al arenal. No obstante, como recuerda el alcalde, Alberto González, «la temporada de baños no está abierta».

A pocos kilómetros, el Concello de Ares es más restrictivo y permite utilizar sus arenales para el paseo a los menores de 14 y mayores de 70 años y grupos vulnerables, dentro de sus franjas horaria. Pero prohíbe totalmente el baño, la pesca, actividades acuáticas o deportivas en el agua.

Y lo cierto es que el Gobierno contempla, a tenor de los anuncios del plan de desescalada, que la apertura oficial de las playas, en condiciones de seguridad y distanciamiento, se producirá como muy pronto a partir del 8 de junio. Y eso, siempre que la localidad se encuentre en la provincia que cumpla los requisitos para acceder a la fase 3. Por tanto, quienes aprovechan los actuales respiros para pegarse baños o tumbarse el sol incurren en infracciones. Las fuerzas de seguirdad están vigilantes.

