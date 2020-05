¿Se podrá hacer turismo? ¿Cuándo iremos a la playa?¿Podemos salir dos personas con el perro? La respuesta del Gobierno a estas y otras preguntas

0

La Voz de Galicia

05/05/2020

Recién comenzada la fase 0, todo son incógnitas para el momento actual, y todavía más para el que viene. El Gobierno ha publicado una guía con algunas de las dudas más frecuentes que se hacen todos los ciudadanos, aunque, aún así, advierte: «Todas las respuestas se adecúan al plan aprobado, pero podrían cambiar si la decisión definitiva fuera otra».

Las fases no tienen fechas fijas establecidas, aunque sí unas orientativas que solo se cumplirían si todos los criterios se van consiguiendo: fase 0 (desde el 4 de mayo), fase 1 (11 de mayo), fase 2 (25 de mayo), fase 3 (8 de junio). La denominada transición podría terminar a finales de junio.

¿Cuándo se podrán realizar visitas a otras personas en su domicilio?

Desde la Fase I se valora la posibilidad de que haya contacto social entre personas sin ninguna patología previa y que no sean vulnerables. Sin embargo, se establecerán limitaciones para personas mayores y/o que tengan alguna patología, que podrán ir modificándose en las fases II y III.

¿En qué condiciones se podrá ir de una provincia a otra en las fases I, II y III?

Por regla general, en principio no se permitirán los desplazamientos entre provincias hasta que no finalice el proceso (es decir, después de la fase III). No obstante, podrán realizarse estos desplazamientos por causas justificadas, como trabajo presencial inevitable o alguna otra causa de fuerza mayor debidamente justificada.

¿Cuándo podré ir a mi segunda residencia dentro de mi misma provincia?

Tal y como se contempla en el plan de transición hacia la nueva normalidad, las visitas a segundas residencias dentro de la provincia en la que se ubica el domicilio habitual estarán permitidas desde la fase II.

¿Se podrá hacer turismo? ¿Cuándo se podrá ir al campo o a la playa?

Una vez se alcance la fase I, se podrá realizar turismo activo y de naturaleza en grupos limitados de personas dentro de la misma provincia. Asimismo, se podrán realizar visitas en museos, con un aforo limitado, aunque no se podrá realizar actividades culturales en ellos.

En la fase II se permitirá el turismo activo y de naturaleza para grupos más amplios de personas, y la visita a monumentos y otros equipamientos culturales (no actividades culturales), manteniendo un aforo limitado.

Una vez se alcance la fase III, las actividades anteriores podrán pasar a un aforo mayor y se podrá realizar tanto turismo activo y de naturaleza como ir a la playa (manteniendo las condiciones de seguridad y distanciamiento).

Todo ello se tendrá que realizar siempre dentro de la misma provincia, ya que en principio no está previsto que se permitan los viajes a distintas provincias hasta que finalice la fase III.

¿Podemos salir a pasear dos personas que convivamos juntas con el perro?

Los paseos permitidos a partir del 2 de mayo como parte de las medidas de alivio para la ciudadanía deben realizarse de forma individual o acompañados de un conviviente habitual, en franjas horarias preestablecidas por grupos de edad.

Sacar a pasear al perro es una actividad permitida durante el estado de alarma en paseos cortos para cubrir sus necesidades fisiológicas, sin contacto con otros animales o personas y priorizando los horarios de menor afluencia. Por tanto, siempre que se realice en la correspondiente franja horaria, dos personas que convivan juntas podrán pasear con su perro.

¿Cuándo podré tomarme una consumición en un bar?

Las terrazas podrán abrir a partir de la fase I, aunque con un aforo limitado. Los locales podrán realizar servicio en las mesas o preparar consumiciones para llevar a partir de la fase II, siempre con garantía de separación y limitación de aforo.

En la fase III se extenderá el aforo y se permitirá el servicio en barra con la separación entre clientes que se determine. Las discotecas y bares nocturnos podrán abrir con un aforo limitado.

Los grupos reducidos pueden reunirse a partir de la fase I, pero ¿qué es un grupo reducido?

Un grupo reducido contiene un máximo de diez personas, siempre y cuando no sean personas vulnerables. A partir de la fase I se pueden reunir, siempre guardando la distancia social de aproximadamente dos metros y manteniendo las medidas necesarias de higiene y seguridad.

¿Cuándo podré comprar ropa en un pequeño comercio? ¿Y en un centro comercial?

Si es con cita previa, a partir de la fase 0 se pueden visitar comercios que ofrezcan atención individual a sus clientes, a quienes deberán garantizar el máximo de protección individual. A partir de la fase I, las tiendas de ropa podrán normalmente abrir siempre que cumplan las condiciones de aforo y distanciamiento.

Los centros comerciales se podrán visitar a partir de la fase II, con aforo limitado. La permanencia en las zonas comunes o áreas recreativas estará prohibida en esa fase II.

¿Debo llevar mascarilla en mi vehículo privado si voy con mi pareja?

La responsabilidad individual y la autoprotección son importantes para la transición a la nueva normalidad. Esto nos dice que cuando se comparta un vehículo privado, si hay convivencia o contacto físico estrecho habitual no es necesario el uso de mascarilla. Sin embargo, si en el transporte van personas que no habitan en el mismo domicilio, es obligatorio el uso de mascarilla, como en el transporte público.

¿Puedo salir de mi municipio para comprar un producto?

A partir de la fase 0 se permiten las compras en comercios minoristas de menos de 400 metros cuadrados y dentro de un mismo municipio, con ciertas medidas de higiene y seguridad y en ciertas franjas horarias preferentes para los mayores de 65 años, pero si se tiene que adquirir un producto que no existe en el municipio se podrán realizar desplazamientos fuera del mismo.

¿Cuándo y cómo podrán volver los estudiantes a los centros educativos?

La vuelta en todos los ámbitos está supeditada a la evolución de la pandemia, que no es homogénea ni afecta igual en todas las provincias. En función de una serie de indicadores establecidos por las autoridades sanitarias, se podrán ir abriendo los centros educativos paulatinamente.

En la fase I, se abrirán para desinfección, acondicionamiento y trabajo administrativo (matriculaciones, actas, etc.), e investigación en el caso de las universidades.

En la fase II, se podrán incorporar alumnos no universitarios en las condiciones indicadas en las respuesta siguiente. Los centros deberán adoptar las medidas que establezca Sanidad, al igual que alumnos y profesores (uso de mascarillas, guantes, etc.).

¿Qué alumnos no universitarios podrán volver?

Pueden volver a la educación presencial en el centro de manera voluntaria:

- Los menores de educación infantil y primaria (de 0 a 6 años), si sus progenitores acreditan que deben trabajar fuera de casa.

- Con carácter voluntario, estudiantes de las etapas de fin de ciclo (4º de ESO, 2º de Bachillerato y 2º de Formación Profesional de Grado Medio y Superior) en grupos de 15 por aula. Los alumnos de un mismo curso pueden repartirse en aulas contiguas o asistir al centro a diferente hora, o acudir en días alternos.

- Igualmente, y con carácter voluntario, alumnos de cualquier etapa educativa (Primaria, ESO, Bachillerato y FP) que, a juicio del claustro de profesores, necesitan actividades de refuerzo educativo. Siempre en grupos de 15 alumnos.

- Alumnados de centros de educación especial.

- Los que corresponda para la realización de la EBAU.

¿Por qué solo pueden ir a la escuela los menores de seis años? ¿Qué pasa con el resto de los alumnos menores que tampoco pueden quedarse solos, como por ejemplo aquellos de siete u ocho años?

El objetivo principal desde que se decretó el estado de alarma es evitar la propagación del coronavirus, reduciendo el riesgo de contagio. Esto obliga, por ejemplo, a mantener la distancia social.

Los alumnos de seis o más años podrán acudir a los centros para programas de refuerzo educativo.

¿Cuándo podré ir a un espectáculo al aire libre?

Los actos y espectáculos culturales al aire libre podrán hacerse en la fase I con menos de 200 personas, en la fase II, para menos de 400 personas, y en la fase III cuando sea para un aforo inferior a 800 personas. En todas las fases, el público deberá estar sentado y manteniendo la distancia que en cada momento establezcan las autoridades.

¿Cuándo se abrirán los gimnasios?

Los gimnasios se consideran actividades deportivas no profesionales. Dependerá de si son gimnasios en espacios abiertos o cerrados.

Los gimnasios en espacios cerrados empezarán a retomar su actividad en la fase I, pero solamente para actividad individual que no implique contacto físico ni uso de vestuarios y con cita previa. Ya en la fase II continuarán con más personas y mismas normas de distancia social que para otros establecimientos en fase II.

En el caso de gimnasios exteriores, a partir de la fase I, incrementándose el aforo en la fase II.

¿Cuándo se podrán utilizar las instalaciones deportivas?

Será en la fase I cuando se abran las instalaciones deportivas al aire libre sin público, y solo para practicar deportes en los que no exista contacto, como el atletismo o el tenis.

También los centros deportivos cerrados para actividades deportivas individuales, previa cita, que no impliquen contacto físico ni uso de vestuarios.

En la fase II se reanuda la caza y pesca deportiva, pero ¿no estaba ya permitida?

No. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación recomendó a las comunidades autónomas, en una carta enviada el 14 de abril, llevar a cabo el control poblacional de jabalíes debido a los problemas causadas por su proliferación en las explotaciones agrarias. Las autoridades competentes de las autonomías son las encargadas de fijar la mejor forma de llevar a cabo ese control.

Esta recomendación trató de evitar el riesgo de propagación de enfermedades animales, así como prevenir los daños que pueden ocasionar los animales a las producciones agrícolas o ganaderas.

Lo que se permite, desde la fase II, es la caza deportiva, una actividad importante para el medio rural, ya que genera más de 186.000 empleos vinculados a todas las actividades de caza y un valor de casi 6.500 millones de euros anuales. Lo mismo ocurre con la pesca deportiva.

Tenía un viaje previsto durante el estado de alarma que no he podido realizar: ¿Qué debo hacer?

Si tu viaje era un viaje combinado organizado por una agencia de viajes, esta puede optar por reembolsarte el dinero u ofrecerte un bono alternativo por importe igual o superior a tu compra. Tienes un año para hacer uso de ese bono. Si no lo usas en un año, la empresa debe reembolsarte el dinero. Durante este tiempo, si los proveedores de la agencia (aerolínea, hotel…) reintegran su parte correspondiente a la agencia, esta debe reembolsarte esos importes y reducir esa cantidad del valor del bono que te haya ofrecido.

Si has comprado el billete de avión, tren u otro medio de transporte por tu cuenta tienes hasta 14 días desde el final del estado de alarma para cancelar el viaje sin penalización. Tras la solicitud de cancelación, la empresa tiene un plazo de 60 días para ofrecerte una alternativa que sea satisfactoria para ti. En caso de que no sea satisfactorio lo que te ofrece, tras los 60 días, tienes derecho a que se te reembolse el importe abonado en un plazo de 14 días. No obstante, si ha sido la aerolínea la que ha cancelado el viaje, debe devolverte los importes en un plazo de 7 días.

Si se trata de una estancia en un hotel u otro tipo de alojamiento o servicio tienes hasta 14 días desde el final del estado de alarma para cancelar el contrato sin penalización. Tras la solicitud de cancelación, la empresa tiene un plazo de 60 días para ofrecerte una alternativa que sea satisfactoria para ti. En caso de que no sea satisfactorio lo que te ofrece, tras los 60 días, tienes derecho a que se te reembolse el importe abonado en un plazo de 14 días.