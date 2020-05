Empresas gallegas lanzan mamparas de bajo coste para ayudar al comercio

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia María Hermida

Pontevedra 04/05/2020 12:49 h

«Que volver a vernos no tenga que salirnos tan caro». La frase es de Francisco Barbeito, que a sus 91 años es el fundador de Pontevedresa Group, una de las cristalerías más antiguas de España, con más de seis décadas de trayectoria en Pontevedra. Sus palabras tienen múltiples interpretaciones. Pero, en su caso, se refiere a que empresas como la suya tienen que esforzarse para tratar de facilitarle las cosas al comercio y la hostelería, que en medio de una incertidumbre tremenda por la pandemia buscan a contrarreloj mamparas y métodos de protección para mesas, barras y mostradores. Afortunadamente, hay más empresarios gallegos que comparten su filosofía y que están reinventando su producción para lanzar al mercado separadores de bajo coste que no disparen el gasto de pymes y autónomos. Hay soluciones de mamparas, con sello gallego, de numerosos materiales, como metacrilato, vidrio o PVC, ya que cada productor está tirando de lo que mejor sabe trabajar o de lo que tiene en estocaje.

En Pontevedra, Pontevedresa Group decidió adaptar su línea de producción para sacar al mercado unas mamparas de vidrio ligeras, pero a la vez altamente rígidas. La compañía decidió actuar así tras ver que el precio del metacrilato había subido sobremanera y que además había problemas de suministro de este material. Venderá sus mamparas, adaptables para todo tipo de negocios, a precio de coste con la intención de «apoyar más que nunca al tejido empresarial». Así, el separador estándar más básico, de 50 centímetros de ancho por otros tantos de alto, tendrá un precio directo al público de 64 euros. Sus mamparas, ya en pleno proceso de producción, se enviarán a cientos de cristalerías con las que trabajan en todo el ámbito nacional y también se venderán al por menor.

Desde el centro de A Coruña, una empresa especialista en trabajar con metacrilato, y que ahora ha orientado su producción a fabricar mamparas, indica que el mercado de ese material «se está prostituyendo por la altísima demanda que hay». Andrés Pan, del departamento comercial, dice que el precio del metacrilato, que oscila día a día, ha llegado a incrementarse un 70 %. Aún así, la firma, con treinta años de trayectoria, intenta que esta subida de órdago no repercuta en su totalidad a los clientes en un momento en el que tienen un aluvión de peticiones de mamparas.

«Las empresas que llevamos muchos años en el mercado sabemos que nunca se trata de hacer negocio en un momento puntual y listo. Lo que busca es de fidelizar a la clientela. En nuestro caso, estamos haciendo el esfuerzo de asumir nosotros el 50 % de la subida del metacrilato y que el cliente asuma la otra mitad»., dice Pan. Cuenta también que están trabajando todos los días, incluidos festivos, para intentar atender los pedidos. Señala que un separador estándar, que en su caso sería de 80 centímetros por 90, le sale al cliente por unos 80 euros.

Desde A Grela, Galiriel pone también su cota solidaria. Su gerente, Martín Sanjurjo, explica que varios socios con experiencia en el mercado del cortinaje y la decoración montaron esta firma en el 2009, cuando la crisis no invitaba precisamente a emprender. Aún así, les fue bien y surten de elementos de cortinaje a decenas de tiendas. Ahora, fabrican mamparas enrollables de PVC para proteger mesas o mostradores frente al coronavirus. «Buscamos una solución económica con la idea de ayudar al comercio y vemos que hay mucha demanda», indica. No venden al público, pero en tiendas de decoración, como ArteCor, de Ribeira, tienen su producto. Una mampara de las que se suben con cadena, de 80 por 1,40 sale por 140 euros. Si lleva motor, se encarece.

¿Qué material es más fácil de limpiar?

Con la pandemia encima, una de las principales preocupaciones de los autónomos y pequeñas empresas que estos días buscan mamparas y separadores para poder abrir los negocios es saber si esos elementos serán o no fáciles de desinfectar y limpiar. Los fabricantes aseguran que tanto el metacrilato como el PVC y el cristal se limpian fácilmente. Pero, ojo, hablan de limpiezas distintas. Así, los especialistas en metacrilato y PVC indican que las mamparas hechas con estos materiales deben limpiarse con un jabón neutro y con agua, no con otro tipo de productos, sino se corre el riesgo de que acabe perdiendo el brillo y amarilleando. En cambio, quienes trabajan con vidrio y ofrecen mamparas de cristal precisan lo siguiente: «Al ser un material inerte, resiste muy bien los productos abrasivos, tan importantes ahora mismo para desinfectar».

Luego, cuentan también que están tratando de adaptar las mamparas a cada negocio. Para empezar, aunque hay estocaje de separadores estándar, se hacen a la medida que el cliente los pida. Igualmente, se urden ya soluciones específicas para cada gremio. Desde Pontevedresa Group, especialistas en vidrio, contaban que ofrecen unas mamparas modulares para los bares, de tal forma «que los locales no acaben pareciendo campos de concentración sino sitios más acogedores». La firma coruñesa que lanzó al mercado mamparas enrollables indicaba que estas se adaptaban muy bien a negocios como los de pintado y arreglo de uñas. No en vano, se puede bajar el separador de tal forma que las caras de la clienta y la profesional queden separadas pero las manos no.