El conductor que se fue al mar en Carril no quiso someterse al test de alcoholemia

serxio gonzález

; Así salvaron al hombre que se fue al mar en Carril con su coche Cinco personas consiguieron sacar al conductor por el maletero Martina Miser

Cinco personas se zambulleron y lo salvaron después de que el coche volase sobre una rotonda hasta volcar en la dársena

El tipo que anoche estrelló su automóvil sin control alguno contra la balaustrada del paseo de Carril y acabó enfangado hasta las cejas en la dársena del puerto puede asegurar que ha nacido varias veces. Primero, por no haberse matado en un accidente violento y absolutamente desnortado. Segundo, por no haberse llevado a alguien por delante en el primer del confinamiento en el que la gente podía echarse a la calle y dar un paseo o hacer deporte a su manera. Tercero, porque el vehículo que conducía cayó sobre una lancha, que resultó destrozada pero impidió que se fuese al fondo. En cuarto lugar, porque en aquel momento, que se acercaba a las diez de la noche, la marea todavía estaba subiendo y la altura del agua no anegó la cabina. Pero nada de todo esto hubiese servido en absoluto si cinco personas que escucharon el estruendo y estaban allí al lado no se hubiesen echado al mar para salvarlo. El sujeto, que exhibía signos evidentes de haber consumido alcohol o sustancias psicotrópicas en cantidad suficiente como para que ponerse al volante fuese lo menos recomendable, abandonó el lugar del estropicio en manos de la Policía Local.

