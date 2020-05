Case trinta funcionarios traballando no Plan Reanima Lugo

0

Case unha trintena de funcionarios dedicados á súa tramitación, 1.779 expedientes creados e máis de 500 consultas respostadas. É o balance que arroxa o Plan Reanima cando quedan 11 días para finalizar o prazo de presentación de solicitudes.

Un programa de subvencións, dotado con 5 millóns de euros, destinado a pemes, autónomos e familias lucenses que o goberno de Lara Méndez deseñou o primeiro día oficial de Estado de Alarma e que, dende as últimas semanas, está a concentrar o labor dunha parte moi importante do cadro de persoal municipal, sinalan desde o Concello de Lugo.

O obxectivo que se marcan desde o goberno local é axilizar ao máximo posible o pago das axudas para que cheguen, canto antes, a quen máis as necesita.

A alcaldesa sinala que co Plan Reanima habilitouse crédito e apuráronse os prazos previstos para a entrada en funcionamento da plataforma dixital da sede electrónica co fin de centralizar os expedientes. «Unha ferramenta telemática á que, xa de inicio, se someteu a un estrés constante debido á avalancha de solicitudes presentadas o que nos demostra que estivemos acertados na premura da súa posta en marcha», explica a rexedora.

Reforzo de persoal

A alcaldesa referiuse tamén aos medios humanos destinados á tramitación do Plan Reanima. En total máis dunha vintena de traballadores municipais, ao marxe do persoal externo de apoio á plataforma dixital, «que non descartamos seguir reforzando». Para iso, foron derivadas 11 persoas doutros departamentos para que se sumasen ao equipo do Plan Reanima, ao que, de forma case exclusiva, se dedican dúas ducias de empregados municipais.

«Por exemplo ? sinala Méndez ? ao Rexistro veñen de incorporarse 5 traballadore de Participación Cidadá (1), Persoal (1), Negociado de Policía (2) e Estatística (1), duplicando deste xeito o número de efectivos encargados de recepcionar as solicitudes da poboación, pasando de 5 a 10».

E outro tanto acontece no CEI ? Nodus onde outras 13 persoas abordan o estudo de toda a documentación. Artellados por unha coordinadora xeral, subdivíronse en dous grupos. Así, o primeiro deles, composto por catro persoas (unha técnica medio de xestión e tres auxiliares administrativas, 2 delas procedentes de Facenda Local), centra a súa actividade no envorcado da información e na apertura de expedientes; ata a data 1.779.