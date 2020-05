Casado traslada a Sánchez que el PP no apoyará la prórroga del estado de alarma

0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 04/05/2020 14:46 h

El líder del PP, Pablo Casado, ha transmitido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el transcurso de una conversación telefónica que se ha prolongado por espacio de una hora, que su partido no va a apoyar la prórroga del estado de alarma en la votación que tendrá lugar este miércoles en el Congreso. Así lo ha anunciado el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en una comparecencia en la Moncloa.

Sánchez ha advertido a Casado de que esa posición solo puede conducir al «caos» y pone en riesgo además la aplicación de las medias de confinamiento para combatir el covid-19 y también las ayudas económicas para las empresas, autónomos y empleados puestas en marcha como consecuencia de la aplicación de la medida excepcional.

Sánchez llamó a Casado para conocer la posición de su partido ante las quejas expresadas por los presidentes autonómicos en la conferencia que mantuvo con ellos ayer, en la que los presidentes populares cuestionaron la prórroga del estado de alarma y aseguraron que hay mecanismos legislativos alternativos para controlar la pandemia y aplicar las medidas de confinamiento.

La respuesta de Casado no aclara si el PP se abstendrá o votará en contra, aunque descarta el voto a favor. Desde el Ejecutivo consideran «inaceptable» que un «partido de Gobierno» como el PP no apoyara la extensión de la situación de excepcionalidad, ni siquiera en el caso de que se abstuvieran. Si los populares tomaran esta última posición, la prórroga se aprobaría con más síes que noes, pero con un altísimo número de abstenciones, lo que dejaría al Gobierno en una situación de debilidad. Un voto en contra el PP impediría que la prórroga saliera adelante y situaría a Sánchez en una posición insostenible ante la derrota parlamentaria. Casado se mostró esta mañana dispuesto a estudiar el sentido de su voto si Sánchez se aviniera a aceptar las propuestas que le ha hecho el PP en torno al plan de desescalada, aunque consideró que en este momento no es necesario ya mantener el estado de alarma.