La tajante respuesta del ministro de Sanidad a la pregunta malintencionada de un periodista holandés

Redacción 03/05/2020 19:59 h

Los países del norte y del sur de la Unión Europea no están viviendo su mejor momento durante la pandemia del covid-19, que está poniendo patentes las tiranteces entre los modos de vida de las diferentes partes del continente. Si hace unos meses el rifirrafe venía por las deplorables declaraciones del ministro de Finanzas de los Países Bajos acusando a España e Italia de no haber tomado las medidas a tiempo durante la negociación de la respuesta comunitaria a la crisis, ahora la polémica viene de un periodista de la televisión pública NOS.

El corresponsal Rop Zoutberg intentó poner en un aprieto al ministro de Sanidad durante la rueda de prensa ofrecida este domingo. Le preguntó que por qué el Gobierno español no imitaba al holandés, que había decidido hacer un «confinamiento inteligente», es decir, que son los propios ciudadanos quienes, individualmente «deciden si salen o no a la calle». A pesar de todo, a Salvador Illa no le tembló la mano al contestar, y respondió, tajante, que «en materia de ejemplaridad, conocimiento y conciencia de lo que estamos afrontando, civismo y responsabildiad, los españoles están más en posición de dar lecciones que de recibirlas».

No es la primera vez que corresponsales de medios del norte de Europa intentan dar lecciones con sus preguntas. Sin embargo, sí creo que es la primera vez que un ministro contesta como debe. pic.twitter.com/a4JxU93K3q — Dani H. Baldó (@dhbaldo) May 3, 2020

No fue, además, la única pregunta controvertida del periodista durante su intervención. Su última pregunta al ministro de Sanidad fue: «¿Cuántas noches ustd está sin dormir?» Para esto, sin embargo, no obtuvo respuesta.