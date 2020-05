Las peluquerías ya no prestarán revistas

0

03/05/2020 19:48 h

Las peluquerías retomarán la actividad tras el confinamiento sin uno de sus elementos más característicos: las revistas. La guía de recomendaciones preventivas ante el coronavirus en estos negocios, publicada por la Xunta, advierte de la necesidad de retirar todas las revistas, tabletas y catálogos de información para evitar su manipulación por parte de diferentes personas.

Esta es solo una de las medidas que se deberán implantar para retomar la actividad en las peluquerías, donde el manual de reapertura insta a atender siempre con cita previa y a reorganizar las zonas de trabajo, dejando un puesto vacío entre clientes en las zonas de tocadores y lavacabezas. Además, se llama a valorar en cada caso concreto si se dan las condiciones para mantener las zonas de espera y, al mismo tiempo, respetar las medidas generales de distancia de seguridad e higiene.

En este sentido, propone instalar pantallas de separación y señalizar en el suelo mediante adhesivos o postes separadores para ayudar a cumplir las distancias, especialmente en la zona de recepción y de cobro. Por otro lado, anima a utilizar siempre que sea posible materiales desechables en capas o toallas que vayan a estar en contacto con la clientela. Todos los que vuelvan a ser usados, tendrán que arrojarse a un contenedor con tapa, pedal y bolsa recambiable y, antes de un nuevo uso, lavarse en agua caliente (a 60 o 90 grados).

En cuanto a las medidas pautadas para los trabajadores de estos centros, la guía propone establecer rotaciones cerradas de personal para evitar posibles contagios y garantizar así la continuidad de la actividad en la situación actual. Además, cada estilista deberá tener su propio material de trabajo, que no compartirá con ningún otro. Así, cada uno deberá disponer de sus propios champús, cremas o geles que manipulará en exclusiva. El manual también anima a que no se guarden en una bandolera los utensilios propios de este oficio, así como al uso de ropa de trabajo y calzado específico, que no se llevarán fuera del local. Esta ropa se meterá en una bolsa cerrada para su traslado y se lavará con agua caliente (60-90 grados).