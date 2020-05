Playas en la desescalada: el primer chapuzón debe esperar

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia J. Corral

Ferrol 03/05/2020 15:53 h

Llegaron los «permisos» para pasear y hacer deporte individual y con ellos llegó el buen tiempo. Recuperadas las calles, y con las temperaturas en ascenso, la tentación está ahora en las playas. Arenales a los que algunos concellos-no todos- permiten acceder, aunque con limitaciones. Los primeros chapuzones y los baños de sol deberán esperar.

Reina un cierto desconcierto. Y es que la orden del Ministerio de Sanidad que autoriza el paseo y el deporte individual -primeros alivios tras siete semanas de confinamiento- permite «circular por cualquier vía o espacio de uso público, incluidos los espacios naturales y zonas verdes autorizadas». Se olvida, no obstante, de especificar que áreas se incluyen entre estas últimas (parques, áreas recreativas, paseos, playas...). Una indefinición que han tenido que resolver los propios concellos. Y lo han hecho de forma desigual, incluso dentro de la misma comarca.

En algunos casos, los arenales siguen totalmente cerrados, como establece el decreto de alarma. Pero en otros se permite el paseo siempre que se respete la obligatoria distancia de seguridad y se eviten las aglomeraciones, y también el deporte individual, entre ellos el acuático.

A modo de ejemplo, en localidades de Ferrolterra como Valdoviño se autoriza a los vecinos pueden acercarse a los arenales a pasear (si viven a menos de un kilómetro), pero también a hacer surf y un nadador que viva en el municipio podría entrenar en el mar dentro de las franjas fijadas. Eso sí, los deportistas no podrán utilizar sus vehículos o el transporte público para llegar al arenal. No obstante, como recuerda el alcalde, Alberto González, «la temporada de baños no está abierta».

A pocos kilómetros, el Concello de Ares es más restrictivo y permite utilizar sus arenales para el paseo a los menores de 14 y mayores de 70 años y grupos vulnerables, dentro de sus franjas horaria. Pero prohíbe totalmente el baño, la pesca, actividades acuáticas o deportivas en el agua.

Y lo cierto es que el Gobierno contempla, a tenor de los anuncios del plan de desescalada, que la apertura oficial de las playas, en condiciones de seguridad y distanciamiento, se producirá como muy pronto a partir del 8 de junio. Y eso, siempre que la localidad se encuentre en la provincia que cumpla los requisitos para acceder a la fase 3. Por tanto, quienes aprovechan los actuales respiros para pegarse baños o tumbarse el sol incurren en infracciones. Las fuerzas de seguirdad están vigilantes.