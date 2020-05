La web creada por un coruñés ayuda a jóvenes estudiantes a escoger carrera

0

La Voz de Galicia Elena Silveira

04/05/2020 05:00 h

Hace un año, Alejandro Cañada Hinojosa no sabía qué estudios superiores iba a cursar. Explica que venía de un bachillerato biológico y que a la hora de escoger carrera se encontró con que el asesoramiento que le ofrecían no era suficiente, que los foros de ayuda en Internet no estaban actualizados o simplemente no contestaban y que toda esa desinformación le generaba «mucho estrés» en un momento en el que tenía que tomar una decisión crucial para su futuro.

Ahora, como estudiante de primero de Empresa y Tecnología en la Universidad Carlos III de Madrid, ha encontrado la fórmula para que alumnos de bachillerato que se encuentren con este mismo problema tengan más fácil que él hacer la elección. Así, hace poco más de tres semanas puso en marcha con la ayuda de otros dos coruñeses, Iago Sánchez Fariñas y Manuel Sánchez Rodríguez, la página web unigow.com, una comunidad de ayuda entre universitarios y bachilleres. «Básicamente, la web tiene dos partes. En la primera, los alumnos de bachillerato solicitan el contacto de un universitario. En la segunda, los universitarios se registran voluntariamente dejando sus datos (teléfono, correo electrónico...). Después, nosotros nos encargamos de cruzar ambos registros a través de un Excel y ponerlos en contacto. De esta forma, los jóvenes que tienen dudas sobre la carrera escogida pueden informarse mejor para tomar sus decisiones y conocer de primera mano de qué trata realmente ese grado en el que están interesados», explica Alejandro.

Aunque lleva casi un año trabajando en el proyecto (su idea quedó segunda en un concurso organizado por la asociación de emprendedores StartUC3M), el lanzamiento de unigow.com coincide en un momento casi providencial. «Porque el poco asesoramiento que antes se ofrecía ha quedado reducido a cero con la llegada del coronavirus. Y gracias a nuestra página web, los alumnos que están confinados en sus casas pueden recibir asesoramiento de primera mano de gente que está en sus futuras carreras», dice.

Usuarios registrados

Alejandro indica que en este escaso lapso de tiempo ya se han registrado en la plataforma más de 600 alumnos de bachillerato para solicitar asesoramiento, y que hay otros 1.100 universitarios de toda España anotados para poder ayudarles. «Pero necesitamos más difusión entre la comunidad universitaria para así poder cubrir las peticiones de todos los alumnos», explica. Precisamente, para expandir la idea, Alejandro creó junto con Iago y Manuel una cuenta de Instagram (@unigoww) que ya tiene 1.145 seguidores y en la que se publican entrevistas diarias a alumnos de diferentes titulaciones. En marcha también está el desembarco en otras redes sociales como Twitter y Linkedin.

Alejandro destaca el componente social de esta idea: «No cobramos nada y tan solo pretendemos ayudar a gente que lo está pasando mal como nosotros en su momento».