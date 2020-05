Vilagarcía en Común propone una treintena de medidas para afrontar el desconfinamiento

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

02/05/2020 14:14 h

Vilagarcía en Común plantea al gobierno de Alberto Varela la adopción de una treintena de medias para paliar los efectos de la crisis del covid-19 en los ámbitos económico y social ante el nuevo escenario que se plantea con la desescalada. En el primer apartado proponen la exención o reducción de tasas municipales tanto para los autónomos como para las familias. En materia de movilidad proponen que se aborde un plan de desinfección del transporte público, se amplíen las frecuencias, se establezcan bonos y se ponga en marcha el servicio público de préstamo de bicicletas. En Común cree, además, que Ravella debería reforzar sus servicios para atender casos de emergencia social así como poner en marcha el bono social de acceso a la cultura, ocio, transporte y deporte, así como proporcionar a los colectivos más vulnerables elementos de protección como mascarillas, guantes y geles alcohólicos. En el apartado económico, plantean una decena de medidas encaminadas a promocionar el comercio y a los artistas locales mediante campañas y una bolsa de contratación, así como el refuerzo de los planes de empleo municipal.

«Evidentemente, todas as propostas recollidas supoñen un esforzo económico e de negociación importante para o Concello de Vilagarcía, para o que nos mostramos dispostos a colaborar e arrimar o ombreiro no deseño duns Orzamentos que o fagan posible, e a negociar e xustificar ante as empresas concesionarias de servizos municipais a necesidade de que accedan ás reformas de recadación propostas», añade la formación que lidera Jesús López.

«No tocante ao orzamento municipal, cremos que é preciso que os esforzos técnicos se poidan facer en dúas liñas fundamentais; unha delas localmente, redeseñando o orzamento e destinando novos créditos para todas estas actuacións, e outra a nivel institucional, modificando o corsé lexislativo actual que se impón aos concellos».