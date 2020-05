Os ecoloxistas lanzan unha campaña en redes sobre o consumo de produtos de proximidade

0

Vilagarcía 02/05/2020 13:57 h

O Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) pon en marcha unha campaña en redes sociais (Facebook e Instagram) para promover o consumo de produtos de proximidade. Consideran que o confinamento polo covid-19 abre unha oportunidade mudar os hábitos. «O ecoloxismo cree que esa normalidade debe ser renovada, por que esa normalidade antiga tiña imperfeccións que nos levaba á degradación ambiental da nosa natureza, da nosa auga e do noso ar. Non debemos esquecernos que sen saúde ambiental a nosa vida non pode ser normal nunca».

O CES publica un vídeo divulgativo onde con imaxes e textos quere facer reflexionar sobre a influencia da compra no modelo de sociedade. Resáltanse os beneficios ambientais e de xustiza social que entraña o consumo local e de quilómetro 0. «Se todo vai segundo o agardado, en maio comezan a abrir os pequenos comercios, as leiras vanse poder ir cultivar e as empresas van ir recobrando o seu funcionamento ordinario. Este é o momento de poñer en alza o poder como consumidores. Se facemos consumo de produtos de proximidade estamos a favorecer dun xeito moi claro a economía da nosa comarca«, sinalan os ecoloxistas. «Con economías máis fortes pódese ter un sistema de ben estar máis resistente e xusto e tamén axudar a ter un sistema produtivo máis resilente ante as crises. Ademais de todo isto, estaríase a axudar na loita contra a gran crise á que se enfronta a humanidade, o cambio climático, xa que minimizamos a contaminación asociada ao transporte desos produtos no caso de traelos de fora. Os produtos locais ecolóxicos».