Cambados amplía a beirarrúa do centro de saúde e implanta dirección única no paseo da Seca para mellorar a mobilidade

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Cambados 02/05/2020 14:10 h

O goberno de Cambados decidiu adoptar medidas que permitan acadar unha circulación peonil máis segura contra o coronavirus. Por iso, dende as concellerías de Seguridade Cidadá e Mobilidade e Obras e Servizos vaise proceder a reordenar dita circulación nalgunhas rúas e nalgúns paseos do municipio. «Trátase de gañar espazo para evitar o contacto entre persoas, agora que poden saír das súas casas a pasear ou facer deporte».

Así, comezarase por ampliar a beirarrúa na avenida de Galicia con mobiliario e sinalización urbana portátil, xustamente no tramo situado diante do centro de saúde, que nestes días está a ter unha maior afluencia de persoas debido á realización nas súas instalacións de máis de trescentas probas de detección do coronavirus.

Nos próximos días decidirase a extensión deste tipo de medidas a outras rúas do centro urbano, en función das necesidades que se aprecien tendo en conta a densidade da circulación peonil. Ademais, o paseo do Muíño da Seca, un dos máis transitados de Cambados, terá dirección única debido á estreiteza dalgúns dos seus tramos. De maneira que os viandantes e deportistas deberán percorrelo no sentido contrario ás agullas do reloxo. É dicir, dende o Pombal camiñarase ou correrase cara ao parque da Seca e de alí seguirase ata o muíño para regresar ao Pombal. Os que inicien o paseo na Seca deberán seguir igualmente esa dirección dun único sentido, que estará indicada con sinais elaborados polo Concello.

O goberno municipal cambadés fai un chamamento á poboación para que respecte as normas e os horarios establecidos para pasear ou facer deporte. «A cidadanía cambadesa tivo ata o de agora un comportamento exemplar durante o confinamento e confiamos en que durante as distintas fases da desescalada continúe a amosar un civismo digno dunha sociedade avanzada e respectuosa»,